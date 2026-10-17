이규한, “결혼식X·애 안 낳아” 했는데..♥솔비 만나고 결혼관 바뀌었다

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박아람 기자] 배우 이규한이 가수 겸 화가 솔비와 결혼을 앞둔 가운데, 과거 방송에서 결혼식과 자녀에 대한 솔직한 생각을 털어놓았던 장면이 다시 주목받고 있다.

솔비 소속사 지안캐슬은 지난 15일 두 사람이 최근 양가 가족과 만나 결혼에 대한 뜻을 나눴으며, 내년 4월 결혼식을 올릴 예정이라고 밝혔다. 예식은 가족과 친인척, 가까운 지인들만 참석한 가운데 비공개로 진행된다.

두 사람은 지난해 KBS 2TV 연애 예능 프로그램 '오래된 만남 추구'에서 인연을 맺었다. 당시 서로에게 호감을 보였던 두 사람은 이후 연인으로 발전했고, 결혼이라는 결실을 앞두게 됐다.

Advertisement

이러한 소식이 전해지면서 이규한이 과거 결혼에 대해 솔직한 생각을 밝혔던 방송 내용도 관심을 모으고 있다.

이규한은 지난 8일 방송된 채널A 예능 프로그램 '요즘 남자 라이프-신랑수업'에서 25년 지기 친구와 대화를 나누던 중 결혼에 대한 속내를 털어놨다. 직접 만든 음식을 함께 먹던 친구가 연애할 생각이 있는지 묻자 그는 "좋은 사람 생기면. 난 항상 열어놓는다"라면서도 "근데 난 일단 결혼식을 너무 하기 싫다"고 답했다.

Advertisement

친구가 결혼식은 해야 하지 않겠느냐고 묻자 이규한은 "신랑이라는 단어가 세상에 있는 단어 중에 나랑 제일 멀게 느껴졌다. 나는 결혼하는 신을 드라마에서 찍어봤지 않냐. 너무 어색하고 신랑 입장해서 걸어가는 게 견디기 힘들었다"고 고백했다.

Advertisement

결혼 자체에 대한 부담뿐 아니라 자녀를 갖는 문제도 고민거리였다. 이규한은 "누굴 만나도 나이가 있으니까 미래를 생각하고 만나야 되지 않냐. 근데 난 조건이 '결혼식 할 거냐, 아이를 낳을 거냐'다. 오늘 처음 만났는데 '전 결혼식 안 할 거고 아이 안 낳을 겁니다' 했을 때 받아줄 수 있는 사람이 몇이냐 되겠냐"고 말했다.

Advertisement

아이를 싫어하는 것이냐는 친구의 질문에는 자신의 어린 시절을 떠올렸다. 그는 "싫어하는 건 아니다. 내가 어릴 때 난 늘 혼자였지 않냐. 나를 케어해주는 어른이 많지 않았다. 내가 어른이 돼서 아이한테 그런 걸 못하겠다. 현장에서 아역 배우들 보면 너무 예쁜데 어떻게 대해야 될지 모르겠다. 혹시 내가 아이를 낳았을 때 내 아이조차도 내가 어려워할까봐 그게 좀 많이 고민된다"고 털어놨다.

스튜디오에서 해당 영상을 지켜보던 이규한은 어머니와 함께 성장했던 어린 시절에 대해서도 이야기했다. 그는 "사실 어릴 때 어머니랑만 자랐다. 그런 사실 조차도 어렸을 때 친구들한테 오픈을 안 했다"며 그동안 쉽게 꺼내지 못했던 가족 이야기를 전했다.

Advertisement

특히 누나의 결혼식 당시 느꼈던 감정은 이규한에게 깊은 고민으로 남아 있었다. 그는 "누나가 결혼을 늦게 했는데, 어머니 옆 혼주석에 내가 앉았다. '내가 만약에 결혼할 때는 엄마 옆에 누가 있어주지'라는 생각을 했다"며 눈물을 보였다.

이어 "어머니가 거기 혼자 앉아 계시는 모습을 보고 싶지가 않다"고 덧붙였다. 자신의 결혼식에서 어머니가 홀로 자리를 지키게 될 상황을 떠올리며 복잡한 마음을 드러낸 것이다.

결혼식과 자녀에 대해 신중한 태도를 보여왔던 이규한은 솔비와 새로운 출발을 준비하게 되면서 생각을 바꾼 듯하다.

Advertisement

한편 솔비는 2006년 혼성그룹 타이푼으로 데뷔해 가수와 예능인으로 활동했으며, 이후 화가로도 활동 영역을 넓혔다.

이규한은 1996년 KBS 2TV 청소년 드라마 '스타트'로 연기를 시작해 '내 이름은 김삼순', '케세라세라', '부잣집 아들', '지옥에서 온 판사' 등 여러 작품에 출연했다.

tokkig@sportschosun.com