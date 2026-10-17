미나, '♥17세 연하' 류필립과 '한-미' 별거 속사정…"자식 같은 아가들 두고 못 가"

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 류필립이 17세 연상 아내 미나를 두고 홀로 미국으로 떠나 현지에서 아르바이트까지 시작한 가운데, 한국에 남은 미나가 미국에 동행하지 않은 이유를 직접 밝힌 사실이 재조명되고 있다.

미나는 약 일주일 전 자신의 SNS에 "미국 간 남편 대신 여동생이랑 댄스"라는 글과 함께 여동생 니키타와 춤을 추는 영상을 공개했다.

당시 미나는 "남편 미국 간 지 한 달이 넘었네요. 오늘 기사가 많이 나서 궁금하신 분들도 많을 텐데"라며 남편과 떨어져 지내는 상황을 언급했다.

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이어 "저는 고양이 5마리, 강아지 1마리 자식 같은 아가들을 키우고 있어서 오랫동안 멀리 갈 수가 없어요"라고 설명했다.

남편의 미국행을 둘러싸고 궁금증이 이어지는 가운데, 미나가 반려동물들을 돌보기 위해 한국에 머물고 있다는 사실을 직접 밝힌 것이다.

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앞서 류필립은 지난달 28일 유튜브 채널 '필미커플'을 통해 아내와 떨어져 미국 조지아주 애틀랜타에서 생활하고 있다는 소식을 전했다.

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당시 그는 "최근 스트레스를 많이 받았다. 불안정한 미래에 대한 부분 때문에 갑작스럽게 미국에 오게 됐다"며 "이곳에서 많은 결정을 해보려고 한다"고 밝혔다.

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또한 두 달 치 옷을 챙겨왔다고 설명하면서 "아내에게 너무 미안하다"며 미나를 향한 미안함을 드러내기도 했다.

미국 생활을 시작한 류필립은 아내와 떨어져 지내는 동안 체중이 7kg 증가했다고 밝히는 등 현지에서의 일상을 공개해 왔다. 특히 지난 16일 공개된 유튜브 영상에서는 미국 현지 식당에 취업해 아르바이트를 시작한 근황을 전했다. 류필립은 "돈을 벌기 시작했다"며 식당에서 계산과 주문을 담당하는 캐셔 업무를 배우고 있다고 설명했다.

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그는 손님들과 영어로 대화를 나누며 주문을 받는 모습을 공개했지만, 빠른 영어에 당황하기도 했다. 이후 "영어 울렁증이 생겨버린 하루"라며 미국 생활에 적응하는 과정에서의 어려움을 털어놨다.

한편 미나와 류필립은 2015년 공개 열애를 시작해 2018년 결혼했다. 두 사람은 17세 나이 차이를 극복한 연예계 대표 연상연하 부부로, 유튜브 채널 '필미커플'을 통해 일상을 공개하며 팬들과 소통해 왔다.

olzllovely@sportschosun.com