'한유라♥' 정형돈, 5년 하와이 유학 마친 심경 "어릴 때 결핍 자식으로 보상"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이지현 기자] 방송인 정형돈과 아내 한유라가 5년간의 하와이 생활을 마무리하고 한국으로 돌아왔다. 특히 정형돈은 가족의 하와이 생활을 위해 한국과 미국을 오갔던 지난 시간을 돌아보며 솔직한 속내를 털어놨다.

최근 한유라는 자신의 유튜브 채널에 '하와이 생활을 접는 우리의 자세'라는 제목의 영상을 게재했다. 영상에는 5년간 머물렀던 하와이를 떠나기 전 가족의 마지막 일상과 정형돈 부부가 나눈 대화가 담겼다.

이날 한유라는 정형돈에게 "5년간의 독수리 생활을 마치고 금의환향하시는 기분이 어떠시냐"고 물었다. 이에 정형돈은 "금은 빼야죠"라고 너스레를 떨었다.

Advertisement

이어 정형돈은 아내에게 "고생했어요. 5년 동안 진짜"라며 그동안의 노고를 위로했다. 한유라는 "우리 집에 네 명 중에 고생 안 한 사람이 없어 가지고 딱히 생색은 못 내겠다"고 답했다.

한유라는 지난 5년간의 하와이 생활에 대해 5점 만점에 4.2점을 줬다. 그는 "아쉬운 점이 너무 많다. 하와이에서 내가 즐길 수 있고 느낄 수 있는 시간을 조금 더 알차게 보낼 수 있었는데 그러지 못한 시간들이 있었다"고 털어놨다. 그러면서 "돌아갈 날이 1년 정도 남은 시점에서야 좀 더 정신을 차린 것 같다"며 아쉬움을 드러냈다.

Advertisement

특히 한유라는 정형돈에게 "여보도 수도 없이 왔다 갔다 하면서 그럴 만한 가치가 있었어? 5년 동안 여보 엄청 고생했잖아"라고 물었다.

Advertisement

이에 정형돈은 "나는 무엇보다 원칙적으로 내가 유학을 오고 싶어 했던 사람이라"며 "어릴 때의 결핍이 또 나타나는 것 같다. 그래서 자식을 통해서라도 보상을 받고 싶다는 그런 마음이 있다"고 고백했다. 이어 "어찌 보면 내 욕심인데"라고 덧붙이며 자녀들의 하와이 유학을 바라보는 자신의 마음을 솔직하게 전했다.

Advertisement

이후 정형돈은 두 딸의 마지막 등교를 함께하며 "아빠가 마지막 등교를 시켜드리도록 하겠습니다"라고 말했다. 가족들은 하와이에서의 마지막 일상을 보내며 지난 시간을 추억했다.

한유라는 귀국 당일에도 복잡한 심경을 감추지 못했다. 그는 "맨날 한국 가고 싶어 가지고 작년부터 계속 날만 보고 있었는데 막상 당일이 되니까 기분이 이상하고 아쉽다"고 밝혔다.

Advertisement

이어 "한국 가고 싶은데 가면 바로 그리워질 것 같은 그런 마음"이라며 5년간 정들었던 하와이를 떠나는 아쉬움을 드러냈다.

한유라는 마지막 날 아침 좋아하던 카페를 찾아 커피를 마시고, 짐을 정리하며 하와이 생활을 마무리했다.

한편 정형돈은 지난 2009년 방송작가 출신 한유라와 결혼해 2012년 쌍둥이 딸을 얻었다. 한유라는 두 딸의 교육을 위해 하와이에서 생활해 왔으며, 정형돈은 국내 방송 활동을 이어가면서 한국과 하와이를 오가며 가족과 시간을 보냈다.

Advertisement

olzllovely@sportschosun.com