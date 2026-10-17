"♥정석원 옆에 딱 붙은 女 누구?"…백지영, 27년 절친 오해 직접 해명

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[스포츠조선 정안지 기자]가수 백지영이 과거 골프 촬영 당시 남편 정석원 옆에 붙어 앉았다가 일부 시청자에게 오해받은 27년 절친 이원미에 대해 해명했다.

17일 유튜브 채널 '백지영 Baek Z Young'에는 "살로 꽉 찬 제철 간장게장 먹느라 다이어트 포기해버린 백지영 인생 게장 맛집"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 백지영은 남편 정석원, 오랜 절친인 댄서 이원미와 함께 게장 맛집을 찾았다. 백지영은 이원미에게 "정석원 팔짱 껴라"라고 했고, 이원미는 정석원의 팔짱을 꼈다.

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그러면서 백지영은 "우리 골프 찍었을 때 원미 언니가 석원 씨 옆에 엄청 붙어서 앉아 있었는데, 그걸 오해하시는 분들이 몇 분 계셨다고 하더라"며 "저 여자는 왜 남의 남편 옆에 저렇게 있냐"라며 당시 반응을 전했다.

이어 백지영은 "지금 팔짱도 끼고 있다"라고 하자, 이원미는 정석원의 팔에 기대 웃음을 안겼다.

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백지영은 "우리는 팔짱까지 끼는 사이"라면서 남다른 친분을 강조하고 오해를 풀었다.

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앞서 백지영은 지난 5월 유튜브 채널에서 정석원과의 소개팅 스토리를 공개했다. 당시 백지영은 이원미를 소개하며 "내가 석원 씨를 처음 만난 날 함께 있었던 사람 중 한 명"이라며 결혼 스토리를 모두 알 만큼 절친한 사이임을 밝혔다.

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anjee85@sportschosun.com