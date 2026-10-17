'발로란트' 국제대회 2027년 대격변…첫 마스터스 서울서 열린다

Advertisement

Advertisement

라이엇 게임즈가 2027년 '발로란트' e스포츠 리그 구조를 대대적으로 개편한다. 연간 토너먼트 개최 도시를 15곳으로 늘리고 공개 예선을 신설하는 가운데, 개편 이후 첫 국제대회인 마스터스가 서울에서 열린다.

라이엇 게임즈는 2027년 VCT(발로란트 챔피언스 투어)의 주요 개편안과 연간 국제대회 개최지를 발표했다. 마스터스 서울은 내년 2월 20일부터 3월 3일까지 진행된다. 2024년 챔피언스 이후 약 3년 만에 국내에서 열리는 '발로란트' 국제대회다.

이번 개편의 핵심은 대회 확대와 진입 장벽 완화다. 2027년에는 전 세계 15개 도시에서 50개 이상의 토너먼트가 열린다. 2025년과 2026년 대회 및 로드쇼가 총 10개 도시에서 진행된 것과 비교하면 개최 범위가 크게 넓어진다.

Advertisement

리그 운영 방식도 달라진다. 기존 스테이지 1·2 체제를 대신해 권역별로 두 차례의 '컵스(Cups)'를 개최하고, 16개 지역에 공개 예선을 신설한다. 기존 프로팀 중심의 경쟁 구조에 새로운 진입 경로를 마련해 더 많은 선수에게 VCT 무대에 도전할 기회를 제공한다는 취지다.

Advertisement

권역별 킥오프는 방콕(퍼시픽), 상파울루(아메리카스), 베를린(EMEA), 항저우(CN)에서 진행된다. 첫 번째 컵스는 마닐라·멕시코시티·바르샤바·우한에서, 두 번째 컵스는 도쿄·리우데자네이루·이스탄불·상하이에서 각각 열린다. 각 대회를 서로 다른 도시에서 개최해 지역 팬들과의 접점을 넓히는 것도 이번 개편의 특징이다.

국제대회 일정도 확정됐다. 2월 서울 마스터스에 이어 6월에는 스페인 발렌시아에서 두 번째 마스터스가 열린다. 발렌시아에서 VCT 대회가 개최되는 것은 이번이 처음이다. 시즌을 마무리하는 챔피언스는 9월 16일부터 10월 10일까지 미국 텍사스주 오스틴에서 진행되며, 게임 체인저스 챔피언십도 함께 개최될 예정이다.

Advertisement

Advertisement

2027년 개편은 단순히 대회 수를 늘리는 데 그치지 않고, 프로 무대에 진입할 기회와 지역 팬들이 국제대회를 직접 관람할 기회를 함께 확대하는 데 초점을 맞췄다. 첫 마스터스 개최지로 서울이 선정된 만큼, 국내 팬들에게는 국제대회의 열기를 다시 현장에서 경험할 기회가 될 전망이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com