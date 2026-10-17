넥슨, 크리에이터 협업 'N커넥트' 시즌1 시작…시청·게임 연계 강화

Advertisement

Advertisement

넥슨이 게임 이용자와 크리에이터, 게임을 연결하는 협업 프로젝트 'N커넥트(N-CONNECT)'를 정식 시즌 체제로 확대한다. 크리에이터 지원 대상을 넓히고 방송 시청 보상 프로그램을 양대 플랫폼으로 확대해 콘텐츠 생산과 게임 이용을 연결하는 생태계 구축에 나선다.

넥슨은 지난 15일 네이버 치지직, SOOP과 함께 'N커넥트' 시즌1을 시작했다고 밝혔다. 지난 4월 SOOP, 5월 치지직에서 각각 프리시즌을 시작한 'N커넥트'는 양 플랫폼에서 약 45만 명의 이용자가 넥슨 계정을 연동하고, 1414명의 스트리머가 가입하는 성과를 거뒀다. 프리시즌 최종 랭킹에서는 치지직의 '명예훈장'과 SOOP의 '두치와뿌꾸'가 각각 1위를 차지했다.

시즌1에서는 운영 체계와 크리에이터 지원을 강화한다. 우선 넥슨 공식 페이지를 개설해 치지직과 SOOP의 프로그램 및 참여 정보를 한곳에서 제공한다. 이용자와 크리에이터는 해당 페이지에서 참여 신청과 지원 프로그램을 확인하고, N커넥트 포인트와 랭킹 현황도 조회할 수 있다.

Advertisement

크리에이터 지원 방식도 달라진다. 기존에는 등급별로 월 지원 한도가 정해져 있었지만, 시즌1부터는 모든 등급의 크리에이터가 콘텐츠 지원금을 신청할 수 있다. 넥슨은 등급별 월 지원 한도를 폐지하고 제출된 콘텐츠 기획을 개별 검토해 지원 규모를 결정하기로 했다. 채널 규모에 따른 차등 지원보다 콘텐츠 기획과 제작 기회 확대에 무게를 둔 변화다.

Advertisement

방송 시청과 게임 이용을 연결하는 프로그램도 확대된다. SOOP에서 운영하던 'N커넥터 전용 드롭스'를 치지직으로 넓히고 중소형 크리에이터에게도 참여 기회를 제공한다. 시청자는 지정된 방송을 시청하고 넥슨 게임 관련 혜택을 받을 수 있다.

매월 콘텐츠 활동과 방송 시간, 성장 등을 기준으로 10명을 선정하는 '이달의 N커넥터'도 운영한다. 정기 프로그램 'N커넥트 위크'와 넥슨이 직접 기획하는 오리지널 콘텐츠를 통해 크리에이터의 활동 무대도 넓힐 계획이다.

Advertisement

Advertisement

오는 11월에는 이용자가 넥슨 게임 방송을 시청하고 실제 게임을 플레이하며 경험치를 쌓는 참여형 이벤트도 선보인다. 레벨 상승에 따라 플레이포인트를 지급하며, 크리에이터뿐 아니라 시청자도 N커넥터로 참여할 수 있다. 프리시즌부터 운영한 활동·성장·임팩트 중심의 보상 체계도 유지한다.

이번 시즌1의 핵심은 크리에이터 지원을 넘어 방송 시청과 게임 플레이, 이용자 보상을 하나의 흐름으로 연결하는 데 있다. 특히 콘텐츠 지원 대상을 모든 등급으로 확대하고 두 플랫폼의 시청 보상 체계를 통합하는 만큼, 다양한 규모의 크리에이터가 참여하는 콘텐츠가 실제 게임 이용 확대로 이어질 수 있을지가 관건이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com