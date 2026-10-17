제이블랙 “이수만, A2O LITE 도입부 안무 더 어렵게 요구..걱정했었다”

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[스포츠조선 박아람 기자] 안무가 제이블랙이 신인 걸그룹 A2O LITE의 데뷔곡 안무를 제작하며 겪었던 뒷이야기를 공개했다.

지난 16일 유튜브 채널 '스튜디오와글와글'에는 제이블랙과 아내인 안무가 마리가 A2O LITE의 데뷔곡 'NEON' 무대를 감상하며 안무를 분석하는 영상이 공개됐다.

이날 제이블랙은 A2O LITE 멤버 아이찡과 시리가 선보인 도입부 안무를 직접 만들었다고 밝히며 작업 당시를 떠올렸다. 그는 "뭔가 판도가 바뀌는 듯한 느낌을 받았다"라며 기존과는 다른 분위기의 의뢰였다고 설명했다.

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제이블랙은 그동안 아이돌 안무를 제작하면서 겪었던 경험도 이야기했다. 그는 "안무를 제작 했을 때 이게 다를 거라는 예상을 했다. 보통 제가 아이돌 안무 의뢰를 받았을 때는 시안 영상보다 '좀 더 쉽게 해달라', '난이도를 낮춰 달라'는 피드백을 받는다"라며 "그런데 이번에는 반대였다. 제가 시안을 보냈더니, 좀 더 어렵게 해달라고 하더라. '어? 이게 괜찮은 건가?' 싶더라. 제 입장에서는 신났다. 그래서 난이도를 많이 올렸다. 하지만 한편으론 걱정도 됐다"라고 말했다.

자신의 춤 스타일을 그대로 반영해 달라는 요청도 처음에는 의아했다고 한다. 제이블랙은 "여자 아이돌인데, 제이블랙 스타일로 해달라고 하더라. 혼란스러웠다"면서 "혹시 내 춤을 안 봤나? 내가 제이블랙인 걸 아나?"라고 생각했다고 털어놨다. 이어 "안무를 순화 시켜서 짜다가 진짜 제 스타일로 하니까 '어 좋다'라더라"고 회상했다.

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안무를 만드는 과정만큼이나 멤버들과의 첫 만남도 인상적이었다. 제이블랙은 아이찡과 시리를 처음 지도했을 때를 떠올리며 "제가 좀 놀랐다. '이걸 진짜 할 수 있겠다' 싶었다. 처음부터 잘하진 않죠. 그런데 가능성을 보여줬다"라고 말했다. 이후 두 멤버가 안무를 소화할 수 있도록 트레이너 세 명을 투입해 집중적으로 연습을 진행했다고 밝혔다.

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이야기를 듣던 마리는 "얼마나 힘들었을까요? 그리고 심지어 그건 인트로일 뿐인데"라며 높은 난도의 안무를 준비했을 멤버들의 노력을 짚었다. 이에 제이블랙은 "그런데 그걸 다 견디고 해낸 거다"라며 두 사람을 향한 애정을 드러냈다.

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그는 안무가의 역량뿐 아니라 이를 무대에서 표현하는 멤버들의 실력도 중요하다고 강조했다. 제이블랙은 "안무가가 아무리 트레이닝을 잘하고, 아무리 안무를 잘 짜도, 하는 사람이 잘해야 한다. 아이찡, 시리가 잘한 거다"라고 말하며 멤버들에게 공을 돌렸다.

한편 A2O LITE는 이수만 키 프로듀서가 이끄는 A2O엔터테인먼트 소속 그룹이다. 데뷔곡 'NEON'으로 활동을 시작한 가운데, 멤버들의 퍼포먼스와 독특한 안무를 둘러싼 관심도 이어지고 있다.

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tokkig@sportschosun.com