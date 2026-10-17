'메이플스토리M' 서비스 10주년…신규 스킬·지역 추가

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넥슨의 모바일 MMORPG '메이플스토리M'이 서비스 10주년을 맞아 신규 스킬과 지역을 추가하고 대규모 기념 이벤트를 진행한다. 10년간 게임을 즐겨온 이용자들을 위한 보상과 오프라인 행사도 마련했다.

넥슨은 16일 '메이플스토리M'의 서비스 10주년 기념 업데이트를 실시했다고 밝혔다. 지난 13일 서비스 10주년을 맞은 '메이플스토리M'은 이번 업데이트를 통해 신규 헥사 스킬 코어 '어센트 스킬'을 선보였다.

'어센트 스킬'은 기존 '오리진 스킬'에 이어 도입된 공격 스킬로, 넓은 범위의 적에게 강력한 대미지를 입힌다. 특히 보스 전투에서는 재사용 대기 시간 없이 최대 3회까지 사용할 수 있으며, 스킬 사용 중에는 무적 효과가 적용된다.

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신규 지역 '아르테리아'도 추가됐다. 그란디스 대륙에 속한 이 지역은 메이플 월드를 침공한 사도 '레이나'의 거대 전함을 배경으로 한다. 282레벨 이상 캐릭터로 입장할 수 있으며, 지역 퀘스트를 모두 완료하면 '어센틱 심볼: 아르테리아'를 획득할 수 있다.

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10주년 기념 이벤트도 이어진다. 오는 11월 11일까지 진행되는 '출동! 우르스 토벌대'는 전 월드 이용자가 협력해 보스 '우르스'를 토벌하는 월드 단위 이벤트다. 100레벨 이상 캐릭터로 참여할 수 있으며, 공동 목표를 달성하면 참여자에게 '10주년 기념 코인' 등 보상을 지급한다.

다양한 이벤트를 통해 얻은 기념 코인은 전용 상점에서 '전설 성장의 비약', '스타포스 +1성 100% 강화권(1~30성)' 등으로 교환할 수 있다. '아루의 주년 상점'과 '에루의 주년 상점'에서는 '세리온', '영원한 환생의 불꽃', '전수 주문서' 등을 제공한다.

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캐릭터 육성을 지원하는 이벤트도 마련했다. '아루 에루의 축제를 지켜줘'는 100레벨 이상 캐릭터가 매일 한 차례 무료로 참여할 수 있는 경험치 던전 이벤트다. 현재 접속한 월드에서 최대 3개 캐릭터를 선택해 경험치를 획득할 수 있으며, 원하는 캐릭터에 경험치를 집중하는 것도 가능하다. 길드 일일 과제 누적 완료 횟수에 따라 추가 GP코인을 지급하는 'GP 코인 버닝!'도 11월 11일까지 진행된다.

오프라인 행사도 열린다. 넥슨은 17일 서울 강남의 '메이플 아지트(MAPLE AGIT)'에서 '메이플M CELEBRAT10N DAY'를 개최한다. 사전 예매 이용자를 대상으로 퀴즈쇼와 보스 타임 어택 등 프로그램을 운영하며, 이용자들과 서비스 10주년을 기념할 예정이다.

10년간 서비스를 이어온 '메이플스토리M'은 이번 업데이트에서 전투 콘텐츠와 성장 지원, 이용자 참여형 이벤트를 함께 강화했다. 신규 스킬과 지역을 통해 기존 이용자의 플레이 동기를 높이는 한편, 월드 단위 협동 이벤트와 오프라인 행사로 장기 서비스의 핵심인 이용자와의 접점을 넓히는 데 초점을 맞췄다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com