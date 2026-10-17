"이효리 언니 미안해요"…가비, 눈치 없는 '100만원 풀쇼핑' 사과

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[스포츠조선 이지현 기자] 댄서 가비가 가수 이효리의 백업댄서로 활동하던 시절 저지른 실수를 고백했다.

지난 15일 유튜브 채널 '가비 걸'에는 방송인 장도연이 게스트로 출연해 가비와 함께 시청자들의 고민을 상담하는 영상이 공개됐다.

이날 사회초년생의 직장생활 고민을 듣던 가비는 "사실 나도 사회초년생 때 실수한 이야기가 있다. 한 번도 어디서 말한 적이 없다"며 이효리의 댄서로 활동하던 시절을 떠올렸다.

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가비는 "당시 효리 언니의 댄서였다. 언니가 아디다스인지 나이키인지 앰버서더나 모델을 하고 있었던 것 같다"며 "평소에도 우리를 정말 잘 챙겨줬다"고 말했다.

이어 "리안과 내가 언니의 댄서로 활동하고 있었는데, 어느 날 언니가 옷 매장에 간다면서 '너희도 와서 많이 골라라. 원하는 거 다 골라'라고 하셨다"고 설명했다.

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그러자 장도연은 "설마 진짜 원하는 대로 다 골랐냐"고 물었고, 가비는 부끄러운 듯 고개를 숙였다. 가비는 "그때는 내가 사회생활을 잘 몰랐다. 정확히 얼마였는지는 기억나지 않지만, 100만원 정도 고르라고 하셨던 것 같다"며 "나는 '그럼 무조건 금액을 꽉 채워야지'라고 생각했다"고 털어놨다.

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반면 함께 활동하던 리안의 행동은 달랐다. 가비는 "리안은 정말 착하고 사회생활도 잘했다. 언니들에게 예쁨을 많이 받았는데 그때는 이유를 몰랐다"고 회상했다.

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이어 "리안은 옷 두 개만 고르고 '저는 이 정도면 됐어요'라고 하더라. 그런데 나는 오히려 '왜? 더 골라!'라고 했다"며 철없던 과거를 떠올렸다.

이를 들은 장도연은 "친척들도 데려가지 그랬냐"고 농담했고, 가비 역시 "그러게 말이다. 다 공짜였는데"라고 받아쳐 웃음을 자아냈다.

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가비는 "지금 생각해 보니 사회초년생 때는 정말 모를 수 있다. 지금이라면 절대 그렇게 행동하지 않을 것"이라며 "효리 언니, 다음에 또 데려가 주시면 절대 그렇게 안 하겠다"고 영상편지를 남겼다. 그러면서 "모르는 건 잘못이 아니다. 사회초년생이라면 아직 사회성이 발달하지 않았을 수도 있다"고 덧붙였다.

장도연 역시 "후배 입장에서 혼나는 건 정말 무서운 일이다. 잘하고 싶은 마음이 크기 때문"이라며 사회초년생의 실수를 이해하고 성장할 수 있도록 도와주는 선배의 역할이 중요하다고 조언했다.

한편 가비는 댄스 크루 '라치카(LACHICA)'의 리더로, 과거 현아와 이효리 등의 백업댄서로 활동했다. 청하의 '벌써 12시', 'Snapping' 등 인기곡의 안무 작업에 참여했으며, 2021년 Mnet '스트릿 우먼 파이터'에 출연해 대중적인 인지도를 얻었다.

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olzllovely@sportschosun.com