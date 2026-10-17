'하정우♥' 차정원, 결혼 발표 사흘 만에 활짝 핀 꽃미모…생일 맞은 '예비신부'

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 하정우와 6년 열애 끝에 결혼을 발표한 차정원이 생일을 맞아 행복한 근황을 공개했다.

차정원은 17일 자신의 SNS에 여러 장의 사진을 게재하며 근황을 전했다. 지난 14일 하정우와 결혼을 공식 발표한 이후 공개한 일상이라는 점에서 관심을 모았다.

공개된 사진 속 차정원은 커다란 꽃다발을 품에 안고 거울 셀카를 촬영하고 있다. 화이트와 연두색 꽃으로 장식된 풍성한 꽃다발이 눈길을 끄는 가운데, 차정원은 수수한 차림에도 청순한 미모를 뽐냈다.

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특히 차정원은 사진에 'My HBD(내 생일)'라는 문구와 하트 이모티콘을 덧붙이며 생일을 맞은 기쁨을 드러냈다.

이어 또 다른 꽃다발 사진을 공개하면서 "So much love for you(정말 많이 사랑해)"라는 글을 남기기도 했다. 결혼을 약 두 달 앞둔 예비신부의 행복한 일상이 눈길을 끌었다.

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앞서 지난 14일 하정우의 소속사 워크하우스컴퍼니와 차정원의 소속사 사람엔터테인먼트는 "두 사람이 오는 12월 13일 서울 모처에서 결혼식을 올린다"며 "결혼식은 비공개로 진행될 예정"이라고 공식 입장을 밝혔다.

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1978년생인 하정우와 1989년생인 차정원은 11세 나이 차이가 나는 커플이다. 두 사람은 2020년 무렵 연예계 동료로 인연을 맺은 뒤 연인 관계로 발전해 약 6년간 사랑을 키워온 것으로 알려졌다.

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두 사람의 열애 사실이 공식적으로 알려진 것은 지난 2월이다. 당시 하정우가 7월 결혼식을 올린다는 보도가 나오면서 연인 차정원의 정체에도 관심이 쏠렸다. 양측 소속사는 교제 사실을 인정하면서도 결혼에 대해서는 구체적으로 정해진 것이 없다는 입장을 밝혔다.

당시 하정우는 결혼을 축하하는 누리꾼에게 "아직 있어야 된다", "식장 들어갈 때까지 모른다"며 재치 있게 답하기도 했다.

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한편 차정원은 2012년 영화 '무서운 이야기'로 데뷔해 드라마 '그녀는 예뻤다', '당신이 잠든 사이에', '특별근로감독관 조장풍' 등에 출연했다. 최근에는 패션·뷰티 인플루언서로도 활발히 활동하고 있으며, 내년 공개 예정인 영화 '변신금지구역'에 출연한다.

olzllovely@sportschosun.com