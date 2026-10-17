"스스로 기술 건 줄"…윈터, '다리 두 번 꼰' 자세에 日 160만 뷰 폭발

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[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 에스파 윈터가 인터뷰 도중 취한 독특한 자세로 일본 누리꾼들의 관심을 모았다.

지난 15일 미국 패션 매거진 보그 공식 유튜브 채널에는 'aespa Play Never Have I Ever'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에는 카리나, 지젤, 윈터, 닝닝이 출연해 자신의 노래를 반복해서 들은 경험과 과거 인터뷰를 보고 민망했던 순간 등을 이야기했다.

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멤버들이 솔직한 답변을 주고받는 가운데, 온라인에서 화제가 된 장면은 윈터의 앉은 자세였다.

윈터는 의자에 앉아 한쪽 다리를 꼰 뒤, 위로 올린 발을 반대편 종아리 뒤로 감아 걸었다. 다리를 두 번 꼰 듯한 모습이 눈길을 끌었다.

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한 일본 누리꾼은 이 장면을 포착해 "다리가 너무 길어서 스스로 꺾기 기술을 건 것 같다"는 취지의 반응과 함께 사진을 공유했다. 해당 게시물은 160만 회 이상의 조회수를 기록하며 퍼졌다.

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누리꾼들은 윈터의 자세를 두고 다리 길이와 유연성을 언급하는가 하면, 직접 따라 해보며 가능한 자세인지 확인하기도 했다. 윈터의 프로필상 키가 약 164cm로 알려진 점까지 거론되면서 화제는 이어졌다.

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한편 윈터는 2020년 에스파로 데뷔해 '넥스트 레벨', '드라마', '슈퍼노바' 등으로 사랑받았다. 에스파는 2026~2027 월드투어 'SYNK : COMPLæXITY'를 진행하고 있다.

narusi@sportschosun.com