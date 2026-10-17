유노윤호, '버블' 두달 만 접속에 팬 불만 폭주.."존중 못하면 나가" 기싸움 논란까지[SC이슈]

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[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 동방신기 유노윤호가 유료 팬 소통 서비스에서 팬들과 설전을 벌이며 이른바 '팬 기싸움' 논란에 휩싸였다. 소통 빈도를 둘러싼 팬들의 불만이 제기된 가운데, 유노윤호가 일부 팬들의 발언에 직접 반박하는 과정에서 논란이 확산하는 모양새다.

최근 유노윤호는 유료 팬 소통 서비스 '버블'에 약 두 달 만에 접속했다. 오랜만에 전해진 메시지에 반가움을 표하는 팬들도 있었지만, 그간 소통이 뜸했던 점을 지적하며 아쉬움을 드러내는 팬들도 적지 않았다. 특히 유료로 이용하는 소통 서비스인 만큼, 일정한 소통을 기대했던 팬들의 불만이 이어진 것으로 보인다.

팬들의 불만이 터져 나오자 유노윤호는 한 팬의 닉네임을 직접 언급하며 입장을 밝혔다. 그는 "이해 못해주시면 괜찮다. 최대한 이 버블 오고 있고, 만족 못 드려서 죄송하지만 이게 최선인 것 같다"라며 "괜히 자극주지 마세요"라고 말했다.

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그러나 해당 발언을 두고 팬들 사이에서는 또 다른 반응이 나왔다. 한 팬은 유노윤호의 소통 방식에 아쉬움을 드러내며 "한 달에 한 번이라도 왔으면 팬들이 이렇게 화내지도 않았지 않았을까 싶다"고 지적했다.

이어 "소통하는 거 어려운 사람도 있고 각자 성격이 다르겠지만 그래도 이것도 아이돌로서의 일이고 유료로 소통하는 앱인 거 알고 있으면 한 달에 한 번이라도 왔어야지. 마지막에 온 게 5월 초"라며 소통 빈도에 대한 불만을 토로했다. 유료 서비스인 만큼 팬들과의 소통 역시 아이돌로서 기대되는 역할 중 하나라는 취지의 지적이다.

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해당 팬은 유노윤호가 팬의 아이디를 직접 언급한 점에 대해서도 문제를 제기했다. 그는 "팬 아이디 박제하고 기싸움하는 거에 우리도 많이 놀랐다. 바쁘다는 거 알지만 그 핑계 대면서 자극하지 말라고 말하는 거에 매우 실망했다는 것만 알아달라"고 밝혔다.

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그러면서 "버블 같은 소통 앱 하기 어려우면 아예 오지도 말아라. 팬들 걍 구독도 안 하게"라고 덧붙였다. 소통이 원활하게 이뤄지지 않는 상황 자체보다, 불만을 표출한 팬을 향한 대응 방식에 더 큰 실망감을 느꼈다는 취지로 풀이된다.

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이에 유노윤호는 다시 한번 직접 반박에 나섰다. 그는 "이런 식으로 이야기하지 마세요"라고 말한 데 이어 "굳이 자극적으로 이야기하신 분은 안 오셔도 된다"고 밝혔다. 소통이 부족하다는 지적을 받아들이기보다는, 일부 팬들의 표현 방식에 선을 긋는 모습을 보인 것이다.

유노윤호는 이어 "서운할 수 있는 거는 존중하고 그렇지만 이런 식으로 표현하는 분들, 그건 서로에 대한 존중이 아니"라며 "존중 없는 분들은 나가라. 앞으로도 부탁드린다"고 강조했다. 팬들이 느끼는 서운함 자체는 인정하면서도, 자신을 향한 비판이 표현되는 방식에는 동의하기 어렵다는 입장을 드러낸 것으로 보인다.

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이번 논란은 유료 팬 소통 서비스의 이용 빈도를 둘러싼 불만에서 시작됐지만, 팬의 공개적인 문제 제기와 아티스트의 직접적인 대응이 맞물리면서 논쟁이 커지는 양상이다. 팬들과 아티스트 사이에서 소통의 빈도와 방식에 대한 기대가 서로 다를 수 있는 만큼, 이번 일을 두고도 다양한 반응이 이어질 것으로 보인다.

한편 유노윤호가 속한 동방신기는 올해로 데뷔 23주년을 맞이했다. 동방신기는 데뷔곡 'Hug (포옹)'(허그)를 시작으로 'Rising Sun (순수)'(라이징 선), '주문-MIROTIC', '왜 (Keep Your Head Down)', 'Rebel'(레벨) 등 수많은 명곡을 탄생시키며 지금의 글로벌 K-POP 열풍을 불러일으킨 대한민국 대표 아티스트로서, 그룹 활동뿐만 아니라 음악, 연기, 뮤지컬, 예능 등 솔로 활동까지 전방위적인 활약을 펼치며 독보적인 위상을 공고히 다지고 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com