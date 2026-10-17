딘딘, ♥신현빈 첫사랑 아니라더니…돌발 스킨십에 입꼬리 '실룩'

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[스포츠조선 김준석 기자] 래퍼 딘딘이 배우 신현빈의 자연스러운 어깨동무에 얼어붙었다.

과거 신현빈을 향한 첫사랑 의혹을 부인했던 딘딘은 뜻밖의 스킨십에 어색한 표정을 감추지 못했다.

지난 16일 유튜브 채널 '딘딘은 딘딘'에는 '네모의 꿈 피해자&가해자&목격자'라는 제목의 영상이 공개됐다.

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딘딘은 둘째 누나와 누나의 절친인 신현빈을 데리고 중국 상하이로 여행을 떠났다. 누나와 신현빈을 호강시켜주는 '네모 투어'가 콘셉트였다.

상하이의 밤거리를 배경으로 세 사람이 기념사진을 찍던 중, 딘딘의 누나는 자리를 비키며 "너희 둘이도 찍어"라고 말했다. 딘딘이 "우리 둘이?"라며 놀란 사이 신현빈은 자연스럽게 딘딘의 어깨에 팔을 둘렀다.

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신현빈은 편안한 모습이었지만 딘딘은 몸이 굳은 채 말을 잇지 못했다. 입꼬리가 살짝 올라간 표정도 포착됐다.

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영상에는 "기댔잖아, 기댔잖아", "딘쪽이 계 탄 날", "숨기지 못한 입꼬리"라는 자막이 더해져 웃음을 안겼다.

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제작진이 "왜 현빈님이랑은 찍으면서 친누나랑은 안 찍냐"고 묻자 딘딘은 "아니야, 찍어. 아무도 찍어준다는 얘기를 안 했어"라고 해명했다. 이후 딘딘은 누나와도 기념사진을 남겼다.

이날 딘딘은 과거 신현빈이 출연한 영상에 달린 "딘딘 첫사랑은 무조건 신현빈"이라는 댓글을 언급하기도 했다.

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그는 "그런 감정을 느낄 수 없는 존재였다"며 "나에게 엄청 어른 느낌이었다"고 선을 그었다.

narusi@sportschosun.com