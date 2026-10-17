정수지, '지드래곤 절친' ♥조세호에 흐뭇.."향수 선물받아, 지디 오빠~"

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[스포츠조선 김소희 기자] 개그맨 조세호의 아내 정수지가 남편이 가수 지드래곤에게 받은 선물을 공개해 눈길을 끌었다.

17일 정수지는 자신이 운영하는 남편의 일상 계정에 "아 별이 빛나는 이밤 가슴속 떨리는 이맘 별이 빛나는 이밤 가슴속 떨리는 이맘 별이 빛나는 이밤 가슴속 떨리는 이맘 아아 별이 빛나는 이밤 가슴속 떨리는 이맘 별이 빛나는 이밤 가슴속 떨리는 이맘 별이 빛나는 이밤 가슴속 떨리는 이맘"이라는 글과 함께 짧은 영상을 게재했다.

공개된 영상 속 조세호는 한 손에 쇼핑백을 든 채 집으로 귀가하고 있다. 이를 본 정수지가 "우와"라며 반가운 반응을 보이자, 조세호는 돌연 문을 닫고 다시 밖으로 나가 웃음을 자아냈다. 예상치 못한 아내의 반응에 장난스럽게 행동하는 조세호의 모습이 유쾌함을 더했다.

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이후 정수지는 "프레딕말 향수 선물이 왔다"며 "지디 오빠~"라고 덧붙여 선물의 주인공이 지드래곤임을 밝혔다. 조세호가 지드래곤에게 향수를 선물 받은 것. 정수지는 선물에 대한 기쁨을 감추지 못한 채 향수 언박싱까지 공개하며 관심을 모았다.

특히 지드래곤에게 받은 선물을 공개하며 남다른 반가움을 드러낸 정수지의 반응이 눈길을 끈다. 집으로 돌아온 조세호의 일상부터 선물을 확인하는 순간까지 공개되면서 두 사람의 소소한 일상에도 관심이 쏠리고 있다.

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한편 조세호는 2024년 11월 슈퍼모델 출신 정수지와 결혼했다. 정수지는 최근 조세호의 일상적인 모습을 담은 사진과 영상을 공유하는 계정을 만들어 운영하고 있다. 조세호가 최근 불거진 조직폭력배 관련 친분 논란으로 활동에 부담을 안은 가운데, 정수지는 남편의 일상을 공개하며 근황을 전하고 있다.