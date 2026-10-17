옥주현→성유리, 핑클 모여서 뭐하니 보니..셀카 고르고 포토샵 "이런 시몬스같은 사람들♥"

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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 옥주현이 그룹 핑클 멤버들을 향한 남다른 애정을 드러내 훈훈함을 안겼다.

17일 옥주현은 자신의 계정에 "아 이런 시몬스 같은 사람들…♥ 울리고 웃기고 매일 행복한 널뛰기를 시켜준다네"라는 글과 함께 영상을 게재했다.

공개된 영상 속 옥주현은 핑클 멤버들과 함께 카페를 찾아 여유로운 시간을 보내고 있다. 이들은 한자리에 모여 디저트와 음료를 즐기며 담소를 나누는 등 화기애애한 분위기를 자아냈다. 오랜 시간 함께해 온 멤버들답게 편안하고 자연스러운 모습이 눈길을 끈다.

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특히 멤버들은 옥주현의 사진을 함께 고르며 남다른 우정을 드러냈다. 사진을 하나하나 꼼꼼하게 비교하고 살펴보는 모습에서 서로를 향한 애정이 묻어나 훈훈함을 더했다. 함께하는 시간 속에서 웃음과 감동을 주고받는 핑클 멤버들의 끈끈한 관계가 돋보인다.

한편 옥주현은 1998년 그룹 핑클로 데뷔해 '영원한 사랑', '내 남자친구에게', '화이트(White)' 등 다수의 히트곡으로 사랑받았다. 이후 뮤지컬 배우로 활동 영역을 넓혀 '엘리자벳', '레베카', '마타하리' 등 다양한 작품에서 활약하며 실력을 인정받았다.

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최근 핑클은 약 21년 만에 완전체 활동을 예고해 팬들의 기대를 모으고 있다. 지난달 21일 젬스톤이앤엠은 "이효리, 옥주현, 이진, 성유리 네 멤버와 함께 핑클의 완전체 활동을 준비하고 있다"고 밝혔다.

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핑클이 완전체로 활동에 나서는 것은 2005년 디지털 싱글 앨범 'Forever Fin.K.L(포에버 핑클)' 이후 약 21년 만이다. 오랜 시간 각자의 자리에서 활동해 온 네 멤버가 다시 한자리에 모인다는 소식에 팬들의 관심도 쏠리고 있다.

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젬스톤이앤엠은 "향후 2년간 핑클의 새로운 음악과 공연을 중심으로 다큐멘터리, 예능, 전시, 공식 MD, 브랜드 협업, 광고, 팬 프로젝트 등을 단계적으로 선보일 계획"이라고 밝혔다. 음악을 비롯해 다양한 콘텐츠를 통해 핑클의 새로운 모습을 선보일 예정인 만큼, 오랜 시간 이들의 재결합을 기다려 온 팬들의 기대감도 커지고 있다.