'바타♥' 지예은, 12월 결혼 앞두고 겹경사 터졌다..유튜브 개설, 신혼일상 공개하나

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 지예은이 개인 유튜브 채널을 개설하고 팬들과 더욱 활발한 소통에 나선다.

최근 지예은은 팬 소통 애플리케이션을 통해 유튜브 채널 개설 소식을 직접 알렸다.

그는 "나 말할 거 있다. 나 유튜브 한다"라고 깜짝 발표해 팬들의 이목을 집중시켰다. 이어 "월요일 날 하나 올라올 것 같다"고 전해 첫 영상 공개에 대한 기대감을 높였다.

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지예은의 유튜브 채널명은 '뭐하지예은'이다. 채널명부터 지예은 특유의 유쾌하고 친근한 매력이 묻어나는 가운데, 그가 유튜브를 통해 어떤 일상과 새로운 모습을 보여줄지 관심이 쏠린다.

특히 지예은은 오는 12월 댄서 바타와 결혼을 앞두고 있는 만큼, 유튜브를 통해 결혼 준비 과정과 예비 신부로서의 일상을 공개할지도 관심사다. 결혼식을 준비하는 과정부터 결혼 이후의 신혼생활까지, 방송에서 미처 보여주지 못했던 사적인 일상과 솔직한 이야기를 전할 수 있을지 기대를 모은다.

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그동안 예능 프로그램에서 통통 튀는 매력과 재치 있는 입담으로 사랑받아 온 지예은이 개인 유튜브 채널에서는 어떤 콘텐츠를 선보일지도 관전 포인트다. 채널명인 '뭐하지예은'처럼 일상 속 다양한 순간을 담아내며 팬들과 한층 가까이에서 소통할 수 있을지 주목된다.

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한편 지예은은 지난 2017년 웹드라마 '하우투'로 연예계에 데뷔했다. 이후 쿠팡플레이 'SNL 코리아'SBS '런닝맨'을 통해 이름을 알렸다.