'티파니♥' 변요한, '놀뭐' 보류전 기습 등판?…하하 "가죽잠바 보면 딱 알아"

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[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 하하가 '놀면 뭐하니?' 보류전에 등장한 참가자를 배우 변요한이라고 확신했다.

17일 방송된 MBC 예능 프로그램 '놀면 뭐하니?'(이하 '놀뭐')에서는 '95 서울가요제' 2차 예선과 함께 1차 예선에서 합격을 보류받은 참가자들의 재도전 무대가 펼쳐졌다.

이날 보류전에 출격한 참가자 '사랑을 그대 품안에'의 실루엣을 본 하하는 "변요한 씨, 상 받은 거 축하드려요"라고 인사를 건넸다.

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하하는 앞선 1라운드부터 이 참가자를 변요한이라고 추측해 왔다. 그 이유를 묻자 "가죽잠바를 입고 다녀서"라고 답하며 자신감을 보였다.

'사랑을 그대 품안에'는 김정민의 '슬픈 언약식'을 선곡했다. 노래가 시작되자 유재석은 "나 소름 돋았다. 이분 노래 잘하신다"며 감탄했다.

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무대가 끝난 뒤에도 "'슬픈 언약식'은 '이제' 하는 순간 떼창하게 되는 마력이 있는 곡인데, 우리를 떼창하게 만든다"고 호평했다.

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참가자는 네 사람 모두에게 합격을 받아 본선에 직행했다. "로커의 심장을 보여드리겠다"는 소감을 들은 하하는 "단어들이 형님이다. '로커의 심장'은 20년 만에 처음 듣는다"고 말해 웃음을 자아냈다.

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narusi@sportschosun.com