소시 유리, 티파니 이어 두번째 ♥품절녀 되나.."자연서 결혼식, 날짜는 유재석에 맞출 것"(식스센스)

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[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 소녀시대 유리가 결혼에 대한 생각을 밝혀 눈길을 끌었다.

17일 tvN 측은 "'효리수가 결혼한다면?' 재석 오빠가 정해주는(?) 유리 결혼식"이라는 제목의 '식스센스: B사이드' 5화 선공개 영상을 공개했다. 영상에는 소녀시대 멤버 효연과 유리가 게스트로 출연해 유재석, 비비, 고경표, 홍현희 등과 이야기를 나누는 모습이 담겼다.

이날 인사동을 지나던 유리는 "얼마 전 여기서 타로를 봤다"며 "연애, 결혼, 미래 다 봤다"고 밝혔다. 이에 유재석이 "어떠냐. 잘 나왔냐"고 궁금해하자, 유리는 "뭐가 있을 것 같다고는 했는데 당장은 안 보인다고 했다"고 답했다.

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유리의 이야기를 들은 유재석은 "갑자기 이러다가 유리 결혼하는 거 아니냐"고 물었다. 이에 유리는 "또 모르죠. 인생은 모르는 거다"라고 의미심장한 답변을 내놓아 눈길을 끌었다. 결혼 가능성을 열어둔 듯한 유리의 말에 현장 분위기도 한층 달아올랐다.

이어 홍현희는 "맞다. 티파니 씨도 결혼했다"고 언급하며 화제를 이어갔다. 이에 유재석은 "(티파니는) 결혼식 안 했죠?"라고 물었고, 효연은 "안 했다. 나도 결혼식 안 하고 싶다"고 솔직하게 털어놨다.

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반면 유리는 결혼식에 대한 뚜렷한 바람을 드러냈다. 그는 "저는 자연에서 하고 싶다"고 밝혀 눈길을 끌었다. 자연 속에서 특별한 결혼식을 올리고 싶다는 유리의 말에 유재석은 "선선할 때 하라"고 조언했다.

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그러자 유리는 하객으로 유재석을 염두에 둔 듯 "오빠 좋아하는 날씨에 맞춰서 하겠다"고 너스레를 떨어 웃음을 안겼다. 이에 효연은 한술 더 떠 "오빠 면 좋아하니까 잔치국수로 하라"고 거들며 유쾌한 분위기를 이어갔다. 결혼식 날짜부터 메뉴까지 유재석의 취향을 고려하는 듯한 대화가 웃음을 자아냈다.

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한편 유리와 효연이 출연하는 tvN '식스센스: B사이드'는 오는 18일 오후 7시 50분 방송된다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com