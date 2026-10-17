'♥배성재' 김다영, 신혼여행 중 대형 사고?…"남편 생일 완전 까먹어"

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[스포츠조선 김준석 기자] 김다영 아나운서가 신혼여행 중 남편 배성재의 생일을 놓쳤던 순간을 공개했다.

뒤늦게 생일을 떠올린 김다영은 미안한 마음을 전하고 로마에서 깜짝 축하 이벤트를 준비했다.

지난 17일 유튜브 채널 '다영아니야'에는 '신혼여행에서 남편 생일을 까먹었을 때'라는 제목의 영상이 올라왔다.

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영상에는 두 사람이 이탈리아 로마를 여행하던 당시의 모습이 담겼다.

여행 중 배성재가 비행기에서 생일을 맞았다는 이야기를 꺼내자, 두 사람은 한국과 로마의 시차를 두고 대화를 나눴다.

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김다영은 "이국에서 내가 생일을 생각 못 한 게 미안하다"며 사과했고, "저녁 때 제대로 축하해 주겠다"고 약속했다.

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이후 김다영은 배성재를 위해 케이크를 준비했다.

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그는 "내 이벤트야. 내 남편 결혼하고 맞는 첫 생일이야"라고 설명한 뒤 "당신만 바라볼게요"라며 축하 인사를 건넸다.

배성재는 "잘 태어났어. 태어나길 잘했어"라고 화답했다.

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김다영과 배성재는 2025년 5월 혼인신고를 마치고 부부가 됐다. 결혼식은 생략하고 가족 식사로 대신했으며, 이후 이탈리아로 신혼여행을 떠났다.

narusi@sportschosun.com