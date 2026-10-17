리센느 원이, '100위 차트인' 바라던 때 지나…"이젠 1등 하고 싶다"

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[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 리센느 원이가 새 앨범을 앞두고 1위를 향한 포부를 밝혔다.

과거에는 자신들의 노래가 카페에서 흘러나오길 바랐다면, 이제는 "1등 하고 싶다"며 달라진 목표를 전했다.

17일 유튜브 채널 '안녕하세요원이입니다잘부탁드립니다'에는 '언니 나 빼고 촬영 갔어?'라는 제목의 영상이 공개됐다.

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영상에서 리센느 멤버들은 채널 촬영을 돌아보며 올해의 활동과 앞으로의 계획을 이야기했다.

원이는 새 앨범을 언급하며 "이제 진짜 저희 곡으로 나오는 거니까 1등 하고 싶다"고 말했다.

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제작진이 예전에도 같은 생각을 했는지 묻자, 원이는 "아뇨. 100위 안에 들고 싶다였다"며 "원래는 길 가다가 카페에 우리 노래가 나왔으면 좋겠다고 생각했다. 그런데 지금은 1등 하고 싶다"고 밝혔다.

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원이는 채널과 팀의 성장 과정도 돌아봤다. 처음 유튜브 제작진과 만났을 당시에는 "이것까지 해서 안 되면 어떡하지"라는 걱정이 있었다고 털어놓았다.

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이후 콘텐츠가 주목받고 광고 촬영과 거리 광고까지 이어진 데 대해선 "눈을 감았다 떴는데 세상이 바뀌어 있었다. 지금도 꿈 같다"고 말했다.

리센느 멤버들은 갑작스러운 변화 속에서 느낀 부담과 서로를 향한 마음도 나눴다. 원이는 새 앨범으로 한층 커진 목표에 도전하겠다는 포부를 드러냈다.

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narusi@sportschosun.com