'나경은♥' 유재석, 독특한 플러팅 방법 밝혔다 "절대 티 안내, 잘되게 해달라 기도만"(런닝맨)

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[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 유재석이 내향인만의 독특한 플러팅 방법에 공감하며 웃음을 안겼다.

17일 SBS '런닝맨' 측은 "극내향인들 다 모여라. 대문자 I들의 플러팅 방법"이라는 제목의 선공개 영상을 공개했다.

공개된 영상에는 '런닝맨' 멤버들이 내향인들의 플러팅 방법 순위를 맞히는 게임에 참여하는 모습이 담겼다. 평소 적극적으로 호감을 표현하기 어려워하는 내향인들의 특징이 담긴 답변들이 공개된 가운데, 멤버들은 각자의 추측을 내놓으며 유쾌한 분위기를 이어갔다.

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먼저 지석진은 2위인 'SNS 좋아요를 계속 누른다'를 맞히며 정답을 맞혔다. 이어 ISFP인 유재석은 1위로 꼽힌 '주변을 계속 맴돈다. 눈에 띌 듯 말 듯한 거리에서 서성인다'를 정확하게 맞혀 눈길을 끌었다. 직접적으로 호감을 표현하기보다는 상대방의 주변을 맴돌며 은근하게 관심을 드러내는 방식에 공감한 것.

이후 제작진이 기타 의견으로 '식당 직원에게 친절하기'를 제시하자 유재석은 "너무 공감한다. 너무 공감해"라며 격하게 반응했다. 이어 "(플러팅 방법이) 간접적이다"라고 설명하며 내향인들의 조심스러운 호감 표현 방식에 깊이 공감하는 모습을 보였다.

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유재석은 '우리 잘되게 해달라고 기도한다'라고 다시 한번 정답을 외쳤고, 이는 3위 정답으로 밝혀졌다. 내향인 특유의 소극적이면서도 간절한 플러팅 방식에 외향인 멤버들은 혼란스러워했다.

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반면 유재석은 연이어 정답을 맞히며 자신감을 드러냈다. 그는 "역시 내향인이다. 이건 외향인은 못 맞춘다"라고 뿌듯해했다. 내향인들의 심리를 정확하게 이해하는 듯한 유재석의 모습에 웃음이 터져 나왔다.

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이를 지켜보던 하하는 "답답해서 어떻게 사냐"라고 황당해해 폭소를 자아냈다. 적극적으로 마음을 표현하는 데 익숙한 외향인과 달리, 상대방이 알아차릴 듯 말 듯한 방식으로 호감을 드러내는 내향인의 행동이 답답하게 느껴졌던 것.

이어 지석진이 4위인 '옷 예쁘게 입기'를 맞히자 유재석은 "내향인은 그렇다. 절대 직접적으로 드러나면 안 된다"라고 덧붙여 웃음을 더했다. 자신의 존재감을 은근하게 드러내면서도 직접적인 표현은 피하는 내향인들의 플러팅 방식에 유재석이 연신 공감하면서 현장을 웃음바다로 만들었다.

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한편 유재석은 아나운서 출신 나경은과 지난 2008년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.