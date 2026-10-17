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브라이언, 환희와 8년간 안봤다 "치고박고 피나게 싸운 적은 없어, 그냥 안봤다"(놀토)

김소희 기자

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브라이언, 환희와 8년간 안봤다 "치고박고 피나게 싸운 적은 없어, 그냥 안봤다"(놀토)
브라이언, 환희와 8년간 안봤다 "치고박고 피나게 싸운 적은 없어, 그냥 안봤다"(놀토)
브라이언, 환희와 8년간 안봤다 "치고박고 피나게 싸운 적은 없어, 그냥 안봤다"(놀토)

[스포츠조선 김소희 기자] 플라이 투 더 스카이 브라이언이 환희와 불화설을 해명했다

17일 방송된 tvN '놀라운 토요일'에는 '대한외국인 아이돌 특집'으로 god 박준형, 플라이 투 더 스카이 브라이언, 빌리 츠키가 게스트로 출연했다.

이날 브라이언은 플라이 투 더 스카이가 8년 만에 컴백한다는 소식을 전해 관심을 모았다. 오랜만의 컴백 소식에 환희와의 관계를 묻는 질문도 이어졌다. 환희와 여전히 싸우지 않고 지내느냐는 물음에 브라이언은 사람들이 두 사람의 관계를 잘못 알고 있다며 "환희와 한 번도 싸운 적이 없다"고 밝혔다.

다만 문제가 생기면 서로 얼굴을 보지 않는다고 털어놔 웃음을 자아냈다. 이에 붐이 "그게 싸우는 거다"라고 지적하자 브라이언은 "사람들은 치고받고 피나고 싸우는데 환희와 저는 8년간 안 봤을 뿐"이라고 태연하게 답해 현장을 당황하게 했다. 일반적인 다툼과는 사뭇 다른 두 사람만의 갈등 해결 방식이 웃음을 안긴 것.

브라이언은 현재 새 앨범 작업 진행 상황에 대해서도 언급했다. 그는 아직 전체 작업의 10분의 1 정도밖에 진행되지 않았다고 밝혀 눈길을 끌었다. 이를 들은 박준형은 "그럼 중간에 안 나올 수도 있겠네? 또 8년 안 보고 2034년에 컴백하는 거냐"고 농담을 던져 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.

한편 브라이언과 환희가 속한 플라이 투 더 스카이는 오랜만에 완전체 활동을 예고해 팬들의 기대를 모으고 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com

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