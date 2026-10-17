[일문일답] 신장미, '마이크 지진' 진면목 보여줄 '하회' "위로 주고파"

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[스포츠조선 백지은 기자] 가수 신장미가 음악적 변신에 도전하는 소감을 밝혔다.

신장미는 17일 낮 12시 감성 발라드 신곡 '하회(河回) - 그리움이 머무는 곳'(이하 하회)을 발표했다.

'하회'는 한국적인 음색과 웅장한 스트링 사운드, 그리고 후반부의 폭발적인 가창력이 어우러진 곡이다. 사랑하는 이를 향한 애절한 그리움과 아픔을 어루만지는 위로의 메시지를 담았다. 신장미는 기존의 상큼하고 활발한 이미지에서 탈피, 감성 보컬리스트로서의 면모를 각인시킨다.

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다음은 신장미의 일문일답.

-'하회'를 처음 접했을 때의 소감은?

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작곡가님께 '듣자마자 가슴이 뭉클하고 눈물이 뚝뚝 떨어지는 노래를 부르고 싶다'고 요청드렸는데 정말 원하던 곡이어서 깜짝 놀랐다. 내가 가지고 있는 걸 다 보여줄 수 있는 그런 곡을 드디어 만났구나 하는 생각에 가슴이 두근거리고 벅차올랐다.

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- KBS2 '불후의 명곡' 출연 당시 '0.1초 벌떡', '마이크 지진' 고음 등으로 시청자들의 큰 관심을 받은 것에 대한 소감과 그 경험이 신곡 준비에 어떤 힘이 되었는지.

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방송을 보시고 다들 노래를 잘하는 줄 알긴 알았지만 너무 환상적이었다고 칭찬을 많이 들었다. '왜 그런 모습을 이제야 보여줬냐', '넘어졌는데 당황하지 않고 무대를 이어가는 모습이 프로다웠다'는 칭찬까지 해 주시며 '앞으로도 감동 있는 노래 좀 많이 불러달라' 하시더라.

- '하회'의 감상포인트는?

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마지막 후렴구에서 사랑하는 이가 너무 그리워 강물에 외치는 듯한 애절한 가창과 여운을 남기며 슬픔을 머금는 보컬이 아픈 마음을 어루만져주는 포인트여서, 많은 분들이 애잔함을 느낄 수 있으실 거라 생각한다.

-'하회'를 통해 들려주고 싶은 메시지는 무엇인가.

그동안 상큼하고 활발한 댄스곡으로 인사드렸었는데 이번 하회를 통해 심금을 울리는 감성과 가창력을 인정받는 가수가 되고 싶다. 누군가 그리워 마음이 아프시다면 이 곡으로 마음을 달래어 드리고 싶다.

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- 19일 SBS Life '더트롯쇼'에서 '하회' 첫 무대를 선보인다. 앞으로의 목표는.

여러 장르를 뛰어넘는 다양한 음악성으로 깊은 위로와 마음을 어루만져드릴 수 있는 가수가 되고 싶다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com