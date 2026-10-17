바비, '쇼미3' 우승상금 1억 진실 밝혔다 "천만원 받아, 스타일링비 빼면 마이너스"

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[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 아이콘 바비가 Mnet '쇼미더머니3' 우승 상금에 얽힌 비하인드를 공개했다.

17일 유튜브 채널 '에겐남 스윙스'에는 '12년 만에 성사된 쇼미3 레전드들의 만남'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상에는 '쇼미더머니3' 우승자 바비와 당시 그를 프로듀싱했던 더콰이엇이 출연해 12년 전 경연의 추억을 되짚었다.

이날 바비는 당시 큰 화제를 모았던 무대 '연결고리'에 대한 이야기를 꺼냈다. 그는 해당 무대에 대해 "별 감흥 없다. 카메라 감독님이 잘해주신 것 같다"고 겸손한 반응을 보였다.

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그러면서도 '연결고리'의 인기는 여전히 체감하고 있다고 밝혔다. 바비는 "아직도 느낀다. 대학 행사를 돌면 다 '연결고리' 알고 계신다. 지금 대학생들이 그 당시에는 초등학생이다. 아직도 실감한다"라고 말했다.

'쇼미더머니3' 우승 당시의 순간도 생생하게 떠올렸다. 바비는 "믿기지 않았다. 무대에 선 상태에서 왼쪽에 '쇼미더머니3'이라고 진짜 대문짝만하게 있었다. '저게 내 거구나'라는 느낌이 딱 들었을 때 다리에 힘이 풀리는 느낌이 이런 거구나 느꼈다. 진짜 힘이 풀렸다. 너무 좋았다"고 회상했다. 치열한 경쟁 끝에 우승을 거머쥔 순간의 벅찬 감정을 솔직하게 전해 눈길을 끌었다.

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하지만 우승 상금에 대해서는 다소 아쉬운 마음을 드러냈다. 바비는 "'쇼미3' 이후 우승자에겐 차를 주더라"라며 당시와 달라진 우승 혜택을 언급했다. 이어 "상금이 1억 원인 줄 아시는데 그건 총상금이다"라고 설명해 놀라움을 안겼다.

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이를 들은 스윙스는 "N빵한 거냐. 천만 원 받은 거냐"고 물었고, 바비는 "맞다"고 웃으며 답했다. 우승 상금이 1억 원으로 알려졌지만 실제로는 총상금이었으며, 이를 나눠 받았다는 취지의 설명이다.

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스윙스는 상금 규모에 더해 당시 활동에 들어간 비용까지 언급했다. 그는 "그거 스타일링 비용까지 하면 사실 마이너스"라고 말해 웃음을 자아냈다. 더콰이엇 역시 상금 구조에 의문을 드러내며 거들었다. 그는 "총상금이라는 단어가 쎄하다. 상금이면 상금이지 않냐"라며 "제작비에 식비 포함인 수준"이라고 덧붙여 현장을 웃음바다로 만들었다.

한편 바비는 2014년 방송된 Mnet '쇼미더머니3'에서 최종 우승을 차지하며 대중에게 강렬한 인상을 남겼다. 당시 독보적인 랩 실력과 무대 장악력으로 주목받았던 그는 이후 그룹 아이콘 활동과 솔로 활동을 병행하며 음악적 행보를 이어가고 있다.

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김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com