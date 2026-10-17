이계인, 살 쏙 빠진 김신영에 "내 딸 아냐…"쪄라" 돌직구 날렸다

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 이계인이 살이 빠진 김신영을 보고 "내 딸이 아닌 줄 알았다"고 말해 웃음을 안겼다.

김신영은 과거 이계인이 자신에게 건넨 한마디가 "쪄라"였다고 폭로했다.

17일 방송된 JTBC 예능 프로그램 '아는 형님'에는 이계인과 가수 김연자, 현숙이 출연해 김신영과의 특별한 인연을 공개했다.

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이날 이계인은 김신영이 살을 뺐던 때를 떠올리며 "김신영이 살 빠졌을 때 내 딸이 아니라고 생각했다. 살 빠진 건 안 어울린다"고 말했다.

이어 "내 딸이 살을 빼서 얼마나 울었는지 모른다. 성질이 났다"고 덧붙여 웃음을 자아냈다.

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김신영은 과거 이계인이 JTBC '냉장고를 부탁해'에 출연했을 당시를 언급했다.

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그는 "아버지가 '냉장고를 부탁해'에 나갔을 때 딱 한마디 하셨다. '쪄라'라고 하셨다"고 말해 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.

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이계인은 드라마 '주몽'에서 모팔모 역을 맡았던 일화도 꺼냈다. 그는 "원래는 모팔모처럼 말하지 않았는데 김신영만 만나면 모팔모처럼 말하게 된다"며 억울해했다.

이에 김신영은 "이계인이 모팔모를 연기한 지 오래돼서 나한테 어떻게 해야 하냐고 물어본다"고 말한 뒤 모팔모 성대모사를 선보였다.

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김신영의 실감 나는 연기에 현장에서는 웃음이 터졌다. 김연자와 현숙도 함께 출연해 각자 김신영과 맺은 인연과 인생 이야기를 들려줬다.

narusi@sportschosun.com