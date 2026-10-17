현숙, 母 유품서 발견된 '3800만원의 기적'…백혈병 아이들 38명 수술비로

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 현숙이 어머니가 이불 밑에 모아둔 용돈 3800만원에 자신의 돈을 보태 1억원을 기부한 사연을 공개했다.

현숙은 이 기부로 백혈병 환아 38명의 수술을 도왔다고 밝혔다.

17일 방송된 JTBC 예능 프로그램 '아는 형님'에는 배우 이계인과 가수 김연자, 현숙이 출연해 김신영과의 인연과 각자의 이야기를 전했다.

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이날 현숙은 아버지가 치매를 앓고 어머니가 뇌졸중을 겪었을 당시를 떠올렸다.

그는 "방송을 할 때 매일 모시고 다녔다"며 "관객들에게 부모님을 부탁하고 무대에 올랐다"고 말했다.

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이후 현숙의 이야기는 방송 프로그램 '사람과 사람들'을 통해 소개됐고, 그 뒤로 '효녀가수'라는 이름이 붙었다고 했다.

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현숙은 부모님을 돌보며 무대에 올랐던 시간을 담담하게 전했다. 현숙은 오랜 기간 부모님을 직접 돌본 일로 '효녀가수'라는 별칭을 얻었다고 밝힌 바 있다.

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현숙은 어머니가 세상을 떠난 뒤 발견한 돈에 얽힌 사연도 공개했다. "이불 밑을 보니 그동안 드렸던 용돈을 쓰지 않고 3800만원이나 모아두셨더라"고 한 그는 어머니가 남긴 돈에 자신의 돈을 더해 총 1억원을 백혈병 환아들을 위해 기부했다고 밝혔다.

이어 "그 기부로 백혈병 아이들 38명을 수술시켜줬다"고 말해 출연진의 박수를 받았다.

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부모님을 향한 효심이 이웃을 위한 나눔으로 이어진 사연에 감동을 더했다.

narusi@sportschosun.com