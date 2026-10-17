김동현, 넷째子 '진한 쌍꺼풀'에 흐뭇 "곱상하게 생겨, 다 아빠 닮았다고"(동현이넷)

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[스포츠조선 김소희 기자] 이종격투기 선수 출신 방송인 김동현이 자신을 쏙 빼닮은 넷째 아들을 공개해 눈길을 끌었다.

17일 유튜브 채널 '동현이넷'에는 '막동이 보랴 삼 남매 보랴 행동도 힘듦도 4배! 4남매 아빠 김동현'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

공개된 영상 속 김동현은 최근 태어난 넷째 아들을 품에 안고 등장했다. 아내 송하율은 막내의 얼굴을 찬찬히 살펴보며 "막둥이 4일 차다. 옆모습이 오빠랑 똑같다"라고 말했다. 특히 이마와 정수리, 가마까지 남편을 닮았다며 놀라움을 드러냈다. 갓 태어난 아들의 모습에서 아빠의 특징이 고스란히 보인다는 것.

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김동현 역시 넷째의 외모를 두고 주변에서 들은 반응을 전했다. 그는 "사람들이 댓글로는 안 닮았다고 엄마 닮은 것 같다고. 근데 여기 조리원에서는 '다 아빠랑 똑같네' 하더라"라고 말했다. 온라인에서는 엄마를 닮았다는 반응도 있지만, 산후조리원에서는 아빠와 판박이라는 이야기를 듣고 있다며 웃음을 보였다.

이어 아기가 눈을 뜨자 김동현은 "쌍꺼풀 진하다"라고 말하며 흐뭇한 미소를 지었다. 이에 아내도 "양쪽 다 있다"라고 공감했다.

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김동현은 둘째 딸 연우의 어린 시절을 떠올리기도 했다. 그는 "얼굴도 연우같다. 연우 아기 때 같다. 약간 곱상하다. 우리 키즈들은"이라며 아이들을 향한 애정을 드러냈다. 넷째의 얼굴에서 둘째의 어린 시절까지 발견하며 네 아이의 아빠다운 면모를 보였다.

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한편 김동현은 2018년 6세 연하의 비연예인 송하율과 결혼했다. 2019년 첫째 아들을 얻었으며, 2021년과 2023년에는 각각 딸을 품에 안았다. 최근 넷째까지 출산하면서 두 아들과 두 딸을 둔 다둥이 아빠가 됐다. 김동현은 유튜브 채널 '동현이넷'을 통해 가족과 함께하는 일상과 육아 이야기를 공개하며 팬들과 소통하고 있다.