"인중이 왜이래?" 박민정, 외모 지적에 발끈 "인중 멀쩡한데 못생긴 것보다 나아"

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[스포츠조선 김소희 기자] BJ 겸 유튜버 박민정이 외모 지적에 발끈했다.

최근 박민정은 자신의 계정에 "남편을 때리고 싶을 땐 이 방법을 사용해 보세요"라는 글과 함께 짧은 영상을 게재했다.

공개된 영상 속 박민정은 남편이자 유튜버인 송형주와 함께 욕조에서 릴스 촬영에 나선 모습이다. 두 사람은 장난스러운 상황극을 연출하며 신혼부부다운 다정한 분위기를 자아냈다. 함께 장난을 치며 자연스럽게 호흡을 맞추는 모습이 보는 이들의 미소를 유발했다.

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하지만 영상이 공개된 후 일부 누리꾼들의 관심은 박민정의 외모로 향했다. 특히 그의 인중 모양을 두고 다양한 반응이 이어졌다. 일부 누리꾼들은 "인중이?", "인중 뭔 일 있냐", "인중이 고양이처럼 갈라졌다" 등의 댓글을 남겼다. 심지어 외모를 특정 질환과 연관 짓는 댓글까지 등장했다.

이에 박민정은 직접 댓글을 남기며 자신의 생각을 밝혔다. 그는 "그냥... 깊은 것뿐입니다 ㅜㅁㅜ 저도 스트레스 받아요. 그치만 인중 멀쩡하고 못생긴 사람보다는 낫지 않을까요 ㅠㅠ"라고 답했다.

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평소 신체적 특징으로 스트레스를 받고 있다는 사실을 솔직하게 털어놓으면서도, 특유의 직설적인 말투로 대응한 것. 외모를 둘러싼 지적에 직접 답한 박민정의 반응에 관심이 쏠리고 있다.

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맥심 모델 출신인 박민정은 6월 유튜버 송형주와 결혼식을 올렸다. 결혼 소식을 알릴 당시 박민경은 "부족한 저를 옆에서 챙겨주고 아껴주는 사람을 만났다"며 "함께 있을 때 더 성장하는 제 자신을 보면서 이 사람과 평생 같이하고 싶다는 생각이 들었다"며 애정을 드러냈다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com