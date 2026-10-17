이정재, 강남 나타나 팬들에 도넛 쐈다.."여기부터 저기까지 다 주세요"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 이정재의 남다른 팬 사랑과 후한 팬서비스가 공개돼 화제를 모았다.

17일 이정재의 한 팬은 "연예인이 밥 먹여주니? 먹여주던데요♥"라는 글과 함께 지난 5월 촬영한 영상을 게재했다.

공개된 영상에는 강남에 위치한 도넛 가게를 찾은 이정재의 모습이 담겼다. 현장에 팬들이 모이자 이정재는 가게 대표를 직접 불러 "제 팬들인데 제 팬들 도너츠 좀"이라며 팬들에게 도넛을 챙겨줄 것을 부탁했다.

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이에 팬은 "너무 퐁신하고 맛있고 머그컵도 같이 챙겨주셨다"라고 전하며 이정재의 세심한 배려에 고마움을 드러냈다. 단순히 팬들과 인사를 나누는 데 그치지 않고 먹을거리까지 챙겨주는 이정재의 모습이 훈훈함을 안겼다.

이후 팬들 앞에 나타난 이정재는 "하나씩 다 받았어?"라고 다정하게 물으며 팬들을 살뜰히 챙겼다. 팬들은 "네 잘 먹을게요"라고 화답하며 감사한 마음을 전했다. 톱스타임에도 팬들과 거리낌 없이 소통하고 소소한 부분까지 신경 쓰는 모습이 눈길을 끌었다.

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이뿐만이 아니었다. 한 팬이 이정재에게 강아지 귀 애교를 부탁하자, 그는 망설이지 않고 요청을 들어줬다. 팬들의 부탁을 흔쾌히 받아들이는 이정재의 모습에 팬들은 "이정재는 다 해준다. 진짜로"라고 감탄했다. 도넛을 챙겨주는 것은 물론 귀여운 애교까지 선보이며 팬들의 마음을 사로잡은 것.

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해당 영상이 공개되자 누리꾼들도 뜨거운 반응을 보였다. 이들은 "어른의 표본", "밥 먹여주는 연예인 최고다", "젠틀의 정석", "팬들한테 엄청 다정하다" 등의 댓글을 남기며 이정재의 팬서비스를 칭찬했다.