故 김광석, 사망 전날 안치환에 연락했다.."만남 미뤘는데 다음날 영안실에서 봐"(데이앤나잇)

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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 안치환이 고(故) 김광석과의 마지막 약속을 떠올리며 미안함과 그리움을 드러냈다.

17일 방송된 MBN '김주하의 데이앤나잇'에는 가수 안치환이 출연해 음악 인생과 고 김광석과의 특별한 인연을 공개했다.

이날 안치환은 함께 음악 활동을 했던 고 김광석에 대해 각별한 애정을 드러냈다. 그는 "서로 유명해지기 전부터 같이 지냈다. 광석이 형의 특별함은 대중들의 마음을 사로잡았다"고 말했다. 오랜 시간 곁에서 지켜본 김광석의 음악적 매력과 남다른 존재감을 떠올린 것.

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김광석에게 도움을 받았던 과거도 공개했다. 안치환은 솔로 활동을 준비하던 당시 김광석에게 직접 부탁해 데모 테이프에 노래를 녹음했고, 이를 음반사에 들려주며 음반 발매를 추진했다고 밝혔다.

그는 "그 이후에 솔로 활동을 준비하면서 제가 형에게 부탁했다. 몇 가지 노래들을 데모 테이프에 녹음해 주고 이 노래를 음반사에 들려주고 내가 음반 낼 수 있게 선급금 방식으로 (할 수 있을지). 그때는 가난했으니까. 광석이 형 덕분에 솔로 음반을 내게 되었다"고 설명했다. 경제적으로 어려웠던 시절 자신에게 큰 힘이 되어준 김광석에게 고마운 마음을 전하며 훈훈함을 안겼다.

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안치환이 기억하는 김광석은 음악적 재능뿐 아니라 사람을 향한 따뜻한 마음을 지닌 사람이었다. 그는 김광석에 대해 "사랑스러운 형이었다. 사람에 대한 애정이 깊었다. 세상을 따뜻한 시선으로 보려고 했다. 그런 게 부러웠다. 저는 항상 싸워야 하는 느낌이었는데 형은 여유가 있었다"고 말했다. 자신과는 또 다른 방식으로 세상을 바라봤던 김광석을 향한 존경심이 고스란히 전해졌다.

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그러나 김광석과의 추억을 이야기하던 안치환은 갑작스러운 이별을 떠올리며 안타까움을 감추지 못했다. 특히 그는 김광석이 세상을 떠나기 전날 저녁에도 만나기로 약속이 잡혀 있었다고 밝혀 안타까움을 더했다.

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안치환은 "(사망) 전날 저녁에 만나서 음반 이야기도 하려고 했다. 제가 일정이 좀 일찍 끝나서 시간 텀이 길어서 피곤했다. '형 오늘은 나 먼저 집에 간다'고 하고 난 집에 갔다"고 당시 상황을 설명했다. 만나서 나누려던 이야기가 있었지만, 결국 약속을 미루고 먼저 귀가했다는 것.

그는 "그다음 날 새벽에 영안실에서 봤다"고 말해 안타까움을 자아냈다. 전날 저녁 만나기로 했던 형을 다음 날 새벽 영안실에서 마주하게 된 순간은 오랜 시간이 흐른 지금까지도 안치환에게 깊은 기억으로 남아 있었다.

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안치환은 김광석이 생전 감당해야 했던 유명세와 그 이면의 외로움에 대해서도 언급했다. 그는 "제가 안타깝게 생각하는 건, 광석이 형이 한참 유명세를 누릴 때 책임이나 외로움이나 질시. 이런 것들을 감당할 힘이 있어야 하는 때다. 그때 누군가 형 옆에서 좀 더 위로해 주고 외로움을 달래주면 좋겠다 싶었다. 저도 그때 그러지 못했다. 아프고 미안하기도 하고 슬프기도 하다. 여러 감정이 있다"고 털어놨다.

김광석이 한창 대중의 사랑을 받던 시기에 누군가 그의 곁에서 마음을 보듬어줬다면 어땠을까 하는 아쉬움과, 자신 역시 그러지 못했다는 미안함이 뒤섞인 고백이었다. 오랜 시간이 지났지만 여전히 김광석을 향한 그리움과 안타까움을 간직하고 있는 안치환의 진심이 먹먹함을 안겼다.

한편 故 김광석은 지난 1995년 1월 6일 새벽 자택에서 명을 달리했다. 향년 32세. 당시 경찰은 스스로 생을 마감한 것으로 결론 냈으나 고인의 사인을 두고 여러 의혹이 제기되기도 했다.

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김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com