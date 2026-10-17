바타, '교회 친구' ♥지예은 성격에 반했다 "시원시원하고 걱정 없어, 난 그냥 따라간다"(전참시)

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[스포츠조선 김소희 기자] 댄서 바타가 오는 12월 결혼을 앞둔 예비 신부 지예은을 향한 애정을 드러냈다.

17일 방송된 MBC '전지적 참견 시점'에는 펜싱 선수 오상욱과 댄스 크루 위댐보이즈의 바타, 인규가 출연했다.

이날 오프닝에서 바타는 지예은과의 결혼을 앞두고 출연진의 축하를 받았다. 오는 12월 결혼을 앞둔 예비 신랑인 만큼 두 사람의 결혼 준비 과정에도 관심이 쏠렸다.

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바타는 "결혼식 하는 12월 12일이 제 생일이다. 준비 잘하고 있다"고 밝혔다. 자신의 생일에 결혼식까지 올리게 된 특별한 사연을 전하며 설렘을 드러낸 것.

이에 홍현희가 "싸우지 않고?"라고 묻자 바타는 "네, 싸우지 않는다"고 답해 눈길을 끌었다. 이어 예비 신부 지예은과의 성격 차이도 솔직하게 공개했다.

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바타는 "저는 걱정 많은데 예은이는 팍팍하고 걱정 없고 시원시원하다. 저는 그냥 따라간다"고 말했다. 결혼 준비 과정에서도 걱정이 많은 자신과 달리 시원시원하게 일을 진행하는 지예은을 믿고 따른다는 설명이다. 예비 신부를 향한 신뢰와 애정이 묻어나는 바타의 답변에 관심이 모였다.

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한편 지예은은 1994년생으로, 동갑내기 댄서 바타와 지난 4월 공개 열애를 시작했다. 두 사람은 오는 12월 12일 결혼식을 올릴 예정이다.