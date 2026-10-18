[SC인터뷰]"솔로도 잘될 줄 알았다"…손호영, god 정상 찍고 마주한 현실 '20년의 고백'(종합)

사진제공=젬스톤이앤엠

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[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 god로 정상에 올랐지만, 솔로 가수 손호영의 20년은 또 다른 도전의 연속이었다. god의 위상을 넘어서고 싶었던 욕심부터 기대와 달랐던 현실, 그리고 뒤늦게 얻은 자신감까지. 손호영이 솔로 데뷔 20주년을 맞아 자신의 음악 인생을 돌아봤다.

지난 2006년 첫 정규앨범 'Yes'를 발표하며 솔로 가수로 데뷔한 손호영은 올해 솔로 데뷔 20주년을 맞았다. 그룹 god 멤버로는 데뷔 28년 차에 접어들었지만, 솔로 가수로서는 여전히 성장 중이라는 생각이다.

손호영은 "솔로 데뷔 20주년이 이제 조금 와닿는 것 같다. 그런데 오래된 20년 같지는 않다. 팬들과 이야기할 때도 아직 대학생 같은 위치인 것 같다. 이제 대학생이다"라며 웃었다.

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이어 "저는 뭘 하나 할 때 오래 걸리는 타입이다. 습득할 때도, 발전할 때도, 준비할 때도 오래 걸리는 사람이다. 아직 더 완성해 나가는 길인 것 같다. 사람으로서, 인간으로서, 가수로서 모두 완성해 나가는 과정인 것 같다"고 말했다.

특히 god의 성공을 경험한 만큼 솔로 활동에도 큰 기대를 품었다고 털어놨다. god의 위상을 넘어서는 솔로 가수가 되고 싶은 욕심도 있었다.

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손호영은 "솔직히 욕심은 있었다. 지금 돌이켜보면 god 활동은 순탄했다고 느낀다. 오디션에 붙었고, 멤버들을 만났고, 프로듀서로 진영이 형을 만났다. 그렇게 데뷔하고 2집 때부터 탄력을 받았고, 이후에는 대상도 받았다"고 돌아봤다.

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이어 "그래서 저도 운이 좋은 사람이라고 생각했다. 솔로 앨범을 내도 순탄하게 될 줄 알았다. 부끄럽기 싫어서 노력했고, 잘될 줄 알았다"며 "그런데 이렇게 되는 게 아니구나라는 걸 솔로 때 처음 배운 것 같다. 그때 28세였는데 늦게 배운 거다"고 고백했다.

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그룹과 솔로 활동의 차이도 컸다. 손호영은 "god에서는 20%를 책임지고 열심히 하자고 했다. 어렵지만 가능한 일이었다. 그런데 솔로는 100%가 다 저다"라며 "제가 예민한 것도 알고, 완벽을 추구하는 것도 안다. 100% 만족을 만들고 싶은데 아무리 해도 안 되더라. 그러니까 거기에서 스트레스를 받았다"고 설명했다.

지난 20년은 자신의 강점과 한계를 알아가는 시간이기도 했다. 손호영은 "어렸을 때는 작사, 작곡도 많이 하고, 솔로로서도 색이 뚜렷한 가수가 될 줄 알았다. 그런데 지금은 그런 모습이 아닌 것 같다"며 "창작에 있어서 크게 재능이 없다는 걸 해보다가 알았다. 창작은 노력으로 되는 게 아니더라"고 말했다.

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대신 새로운 가능성을 발견했다. 손호영은 "지금은 제가 god에서 중심을 잡는 데 능력이 있다는 걸 알게 됐다. 그러다 보니 공연 연출에도 참여하게 됐다. 그쪽으로 제가 더 낫다는 걸 알게 된 것"이라고 밝혔다.

사진제공=젬스톤이앤엠

자신을 알아가는 과정에서 솔로 데뷔 20주년 기념 신곡 '고 어라운드'가 탄생했다. 지난 14일 발매된 '고 어라운드'는 2021년 '흘러가는 시간 속에서' 이후 약 5년 만에 선보인 솔로 신곡이다.

손호영은 오랜 공백에 대해 "앨범을 준비하는 데 있어서 겁도 많고 예민한 편이다. 하고 싶은 욕심은 많은데 준비가 안 돼 있으면 억지로 밀어붙이지 않는 것 같다"면서도 "20주년이 됐을 때는 미루고 싶은 생각이 없었다. 이번에도 지나치면 팬들에게 실례가 되는 거라고 생각했다"고 밝혔다.

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신곡에는 지난 20년간의 경험에서 얻은 위로를 담았다. 손호영은 "절절한 사랑 이야기보다는 지나고 보니 괜찮더라는 생각이 많이 떠올랐다. 괜찮다고 해주고 싶었다. 그러다 보니 '돌아가도 돼. 다른 길을 선택해도 돼'라는 메시지가 나왔다"며 "저도 이 노래를 과거에 들어보고 싶었을 것 같다"고 설명했다.

곡은 가벼운 록 사운드를 기반으로 한 팝 장르다. 손호영은 "언제 들어도 괜찮을 것 같은 노래를 하고 싶었다"며 "편곡 과정에서 2절을 날려버렸다. 2절에 마음에 드는 가사가 있었는데도 날렸다. 이 노래의 감성에는 꼭 2절이 필요하지 않을 거라고 생각했다"고 전했다.

신곡 발표에 이어 오는 31일과 11월 1일에는 서울 강서구 KBS아레나에서 솔로 데뷔 20주년 기념 단독 콘서트 '호라이즌(Horizon)'을 개최한다. 2021년 '안녕? 손호영' 이후 약 5년 만의 단독 콘서트다.

손호영은 "20주년 콘서트인데 20년 전 같은 퍼포먼스가 한두 개는 있어야 하지 않을까 하는 욕심이 있다. 무릎 수술을 한 지도 얼마 안 됐고, 나이가 드니까 고장이 난다"면서도 "그런 것과 상관없이 하고 싶다는 욕심이 있다. 팬들이 오래 기다린 마음을 알고 있기 때문에 새로운 도전이 선물이 되지 않을까 싶다"고 기대했다.

공연은 god가 아닌 솔로 가수 손호영의 음악에 집중한다. 손호영은 "제 개인 콘서트에서는 god 노래를 많이 부르지 않는다. 비중으로 따지면 10%, 많으면 20% 정도다"라며 "팬들이 원하는 것도 제 노래를 많이 부르는 것이다. god 노래는 god 콘서트에서 해주고, 손호영 노래는 손호영 콘서트에서 해달라는 마음이다"라고 말했다.

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물론 솔로 가수 손호영에게 god는 여전히 든든한 버팀목이다. 손호영은 "멤버들이라는 가족이 있는 것도 크다. 시작이 god 멤버이기 때문에 확실히 굉장히 큰 부분이다"라며 애정을 드러냈다.

god가 오랜 시간 팀을 유지한 비결에 대해서는 "일단 다섯 명이 소심하다. 정말 소소한 사람들이다. 대범한 사람이 없다"며 "다섯 명 중 성격이 비슷한 사람이 단 한 명도 없다. 쭈니 형이 한 명이어야지, 두 명이 되면 안 된다"고 말해 웃음을 자아냈다.

이어 "중간에서 들어주는 사람이 있고, 멀티로 중심을 잡아야 하는 사람이 있고, 해야 할 말을 정확하게 하는 사람도 있다"며 "저도 이렇게 모으라고 하면 못 모은다. 진짜 신기한 조합이다. 하늘의 뜻이라고 볼 수 있다"고 덧붙였다.

동시대에 활동했던 핑클의 완전체 활동 재개에도 반가움을 드러냈다. 손호영은 "너무너무 좋다. 저희는 진짜 친하게 동시 활동했기 때문에 이분들이 지금 시대에 다시 한다는 게 반갑고 좋다"고 말했다.

그러면서 "생각한 것처럼 즐겁게만은 흘러가지 않을 것 같다. 많이 부딪히고 힘들 수 있다"면서도 "하지만 무대에 올라간 첫 순간만큼은 무엇과도 바꿀 수 없다는 이야기를 해주고 싶다. 그 무대에 올라간 네 명만이 알 수 있을 것"이라고 응원했다.

세계 무대에서 활약하는 K팝 후배들을 향해서는 존경심을 표했다. 손호영은 "저희가 오히려 후배들에게 영감을 많이 받는다. 후배들이 그 바닥을 상상 이상으로 뛰어넘어 줬다. 저희는 부끄럽지 않게 버티고 있는 것 같다"고 말했다.

다만 god만의 강점으로는 오랜 시간 쌓아온 인간적인 유대감을 꼽았다. 손호영은 "god라서 자신 있는 게 있다면 인내심 같은 인간적인 부분이다. 계산적이지 않고, 사람으로서 인정해 주고, 그 사람의 마음을 헤아려 주는 게 있다"고 강조했다.

20년간 솔로 활동을 이어올 수 있었던 가장 큰 원동력은 팬들이었다. 손호영은 "입에 발린 소리인지 모르겠지만 팬밖에 없다. 요즘에는 팬들과 대화할 기회가 많아서 도움이 많이 된다. '아직 해도 되는구나'라고 힘을 많이 받는다"고 고마움을 전했다.

그렇다면 솔로 데뷔 20년을 맞은 지금, 자신의 음악에 만족할까. 손호영은 "어우, 아니다"라고 단호하게 답하면서도 "그래도 20년 전의 저보다 많이 성숙해지지 않았나 싶다"고 말했다.

그러면서 "지금까지 쌓아온 것을 토대로 조금씩 저를 표현하는 게 있었으면 한다. 제가 느리니까 이제야 약간은 더 자신감이 생긴 상황이 아닌가 싶다"며 "이번 곡도 마찬가지고 앞으로도 마찬가지다. 여러 가지를 해볼 수 있을 것 같다. '이거 하면 안 돼'라는 건 없을 것 같다. 벌써 다음 곡 이야기도 하고 있다"고 덧붙였다.

사진제공=젬스톤이앤엠

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com