김동희, '학폭 논란 사과' 4년 만에 전한 근황…파격 오버핏 슈트 입고 날렵해진 턱선

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 김동희가 한층 짙어진 분위기의 근황을 공개했다.

과거 학교폭력 논란과 관련해 사과한 뒤 약 4년 만에 SNS에 올린 사진으로 관심을 모았다.

김동희는 지난 17일 개인 SNS에 별다른 설명 없이 여러 장의 사진을 게재했다.

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사진 속 그는 가슴선이 깊게 파인 다크 그레이 오버핏 슈트를 입고 촬영에 집중하고 있다. 가을 햇살 아래 카메라 밖을 응시하는 모습과 날렵한 턱선이 눈길을 끌었다.

김동희는 2021년 학교폭력 의혹이 제기되자 이를 부인하고 폭로자들을 명예훼손 혐의로 고소했다.

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이후 검찰은 폭로자들에게 불기소 처분을 내렸다. 이는 김동희 본인이 학교폭력 의혹과 관련해 무혐의 처분을 받았다는 뜻은 아니다.

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김동희는 2022년 소속사를 통해 초등학교 5학년 때 반 친구와 다투고 어머니와 함께 친구의 집을 찾아가 사과한 사실을 밝혔다.

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그는 자신의 경솔한 행동으로 친구가 받은 상처에 대해 사과한다는 입장을 전했다.

narusi@sportschosun.com