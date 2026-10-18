"키스신 있으면 더 빡세게"…강소라, 샐러드 식단 지키는 이유

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 강소라가 키스신이 있는 작품에 들어가면 평소보다 더 신경 써서 관리한다고 밝혔다. 이유는 턱선이 잘 드러나기 때문이라고 했다.

지난 16일 강소라의 유튜브 채널 '소라의 솔플레이'에는 '오늘은 프로답게 가보겠습니다 강소라의 본업 모먼트'라는 제목의 영상이 공개됐다.

의료기기 광고 촬영에 나선 강소라는 제품에 대해 "티 안 나게 예뻐진다. 인위적인 느낌이 없다"며 만족감을 드러냈다.

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오전 촬영을 마친 뒤 샐러드를 먹던 강소라는 제작진으로부터 "멜로는 더 빡세게 관리해야 하느냐"는 질문을 받았다.

이에 강소라는 "키스신이 있으면 턱선이 잘 나오니까"라며 "키스신이 없으면 조금 루즈해져도 된다"고 답해 웃음을 안겼다.

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강소사는 역할에 따라 관리 강도를 달리한다고도 설명했다.

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그는 "키스신이 있거나, 복수해야 되거나, 독기로 가득 차 있거나, 가난하고 아픈 역할들은 열심히 관리해야 한다"고 말했다. 작품 속 인물의 분위기와 장면에 맞춰 외적인 부분도 준비한다는 설명이다.

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한편 강소라는 2020년 한의사와 결혼했으며 두 딸을 두고 있다. 출산 후 체중 20㎏을 감량한 사실이 알려져 화제를 모으기도 했다.

narusi@sportschosun.com