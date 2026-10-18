'명품백 팔아 버틴다'던 이선정, 억대 포르쉐 몰고 후방 주차까지 완벽…"기가 막히지"

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 이선정이 포르쉐를 직접 운전해 가수 배기성을 찾아갔다. 능숙하게 차를 몰고 깔끔한 후방 주차까지 선보여 눈길을 끌었다.

지난 16일 유튜브 채널 '이선정의 선정하기'에는 '스승 배기성X제자 이선정. 귀 호강 보컬 레슨부터 이선정 만취 폭로까지!'라는 제목의 영상이 공개됐다. 이선정은 이날 포르쉐를 운전해 배기성의 작업실로 향했다.

이선정은 배기성을 "제가 진짜 좋아하는 오빠"라고 소개했다. 이어 "공황장애가 오고 옛날에 힘들 때 같이 운동도 나가주고 노래도 많이 불러준 오빠"라며 고마움을 전했다.

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제작진과 대화를 나누면서도 차를 능숙하게 운전한 이선정은 목적지에 도착해 후방 주차까지 마쳤다. 그는 "기가 막히지, 주차도"라며 주차 실력을 자랑했다.

이선정은 앞서 유튜브에서 일이 없을 때는 어머니가 운영하는 국수집을 도왔다며 "전에 모아두었던 돈을 썼는데 이제 거의 바닥"이라고 털어놨다. 지난 8월에는 "돈이 없어 이제 명품을 못 산다"며 H사 가방 여러 개를 팔았다고 밝히기도 했다.

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이번 영상에서 이선정이 운전한 포르쉐의 소유 여부는 공개되지 않았다.

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narusi@sportschosun.com