'33세' 바타, 결혼 서두른 이유 "♥지예은, 아기를 진짜 좋아해"(전참시)[종합]

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[스포츠조선 김소희 기자] 댄서 바타가 오는 12월 결혼을 앞둔 예비 신부 지예은을 향한 남다른 애정을 드러냈다. 예비 신부를 위해 요리를 배우는가 하면, 결혼을 결심한 이유부터 프러포즈 비하인드까지 공개하며 사랑꾼 면모를 뽐냈다.

17일 방송된 MBC '전지적 참견 시점'에는 펜싱 선수 오상욱과 댄스 크루 위댐보이즈의 바타, 인규가 출연했다.

이날 오프닝에서 바타는 지예은과의 결혼을 앞두고 출연진의 축하를 받았다. 오는 12월 결혼식을 올리는 예비 신랑인 만큼 두 사람의 결혼 준비 과정에도 관심이 쏠렸다.

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바타는 "결혼식 하는 12월 12일이 제 생일이다. 준비 잘하고 있다"고 밝혔다. 자신의 생일에 결혼식까지 올리게 된 특별한 사연을 전하며 설레는 마음을 드러냈다.

이에 홍현희가 "싸우지 않고?"라고 묻자 바타는 "네, 싸우지 않는다"고 답했다. 이어 지예은과의 성격 차이에 대해서도 솔직하게 털어놨다. 바타는 "저는 걱정 많은데 예은이는 팍팍하고 걱정 없고 시원시원하다. 저는 그냥 따라간다"고 말했다. 걱정이 많은 자신과 달리 시원시원한 성격의 지예은을 믿고 따른다는 설명이다. 결혼 준비 과정에서도 서로 다른 성격을 자연스럽게 맞춰가는 두 사람의 모습이 눈길을 끌었다.

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이후 바타의 일상이 공개됐다. 이날 그는 양배추전과 파스타를 만들며 요리 실력을 뽐냈다. 요리를 시작한 특별한 이유는 예비 신부 지예은이었다. 바타는 "예은이 요리 해주려고 최근 요리를 배우기 시작했다"라며 "파스타, 단호박, 에그인 헬, 샐러드 다 예은이를 위해 배웠다"고 밝혔다.

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이어 "내가 해준 요리를 상대가 먹는 그 느낌이 좋더라"며 웃었다. 사랑하는 사람을 위해 직접 요리를 배우고, 정성껏 만든 음식을 함께 나누는 데서 행복을 느낀다는 바타. 예비 신부를 향한 세심한 배려와 애정이 고스란히 드러났다.

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지예은을 향한 바타의 마음은 가족과 관련된 이야기에서도 엿보였다. 바타는 "예은이가 충주를 너무 좋아해서 충주에 몇 번 다녀왔다. 그게 기분이 너무 좋다"라며 부모님이 계신 충주를 언급했다.

이어 "예은이가 우리 부모님 집을 너무 좋아해서 먼저 충주 가자고 한다"라며 "황토방이 있는데, 아지트처럼 좋아한다"고 덧붙였다. 지예은이 자신의 부모님과 함께하는 시간을 좋아하고 먼저 충주에 가자고 할 만큼 편안하게 지내는 모습에 바타 역시 큰 기쁨을 느끼고 있었다.

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특히 바타는 지예은이 자신의 조카와 노란색 옷을 맞춰 입고 함께 산책하던 순간을 떠올리며 환하게 웃었다. 그는 "예은이가 애기를 진짜 좋아한다. 그때 진짜 가족 같더라"라며 흐뭇한 미소를 지었다.

그러면서 "예은이가 우리 가족 좋아하고, 우리 가족도 예은이 되게 좋아하는 게 너무 만족감이 좋다"고 말했다. 지예은이 자신의 가족과 자연스럽게 어울리는 것은 물론, 가족들 역시 예비 신부를 아껴주는 모습에 만족감을 드러낸 것. 결혼을 앞두고 가족과 함께하는 일상에서도 행복을 느끼는 바타의 모습이 훈훈함을 더했다.

두 사람의 첫 만남과 연인으로 발전한 과정도 공개됐다. 바타는 "가비 누나 생일 파티에서 스치듯 만났고, 이후 같은 교회를 다니면서 연인이 됐다"고 밝혔다. 처음에는 스쳐 지나가는 인연이었지만, 이후 같은 교회에서 만나며 가까워졌고 결국 결혼을 약속하는 사이로 발전했다.

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프러포즈 당시의 비하인드도 전했다. 홍현희가 티파니 반지로 프러포즈했다는 이야기를 꺼내자 바타는 "프러포즈를 예은이 집에서 했는데 엄청 떨리더라. 예은이가 울었다"라며 당시를 회상했다. 평소 무대 위에서 카리스마 넘치는 모습을 보여주던 바타도 사랑하는 사람에게 평생을 함께하자고 약속하는 순간만큼은 긴장할 수밖에 없었던 것. 프러포즈를 받은 지예은이 눈물을 흘렸다는 이야기까지 더해지며 두 사람의 진심 어린 순간에 관심이 쏠렸다.

바타가 지예은과 결혼을 결심한 이유는 무엇보다 자신을 있는 그대로 사랑해 준다는 믿음 때문이었다. 그는 "예은이가 나를 있는 그대로 사랑해 줬다"고 말문을 열었다.

이어 "사회생활을 많이 했다 보니까 가면 쓰고 위선적일 때도 많았다"라면서 "예은이는 그런 모습 없이 나를 있는 그대로 바라봐 주더라. 사랑이 뭔지 알게 해준 사람이다. 거기에 따뜻함을 느꼈다"고 털어놨다.

사회생활을 하며 타인의 시선을 의식하고 때로는 본모습을 감춰야 했던 자신을 지예은은 꾸밈없이 바라봐 줬다는 것. 바타에게 지예은은 겉으로 드러나는 모습뿐 아니라 있는 그대로의 자신을 받아들이고, 사랑의 의미를 깨닫게 해준 특별한 사람이었다. 결혼을 결심하게 된 이유를 묻는 질문에 진솔한 마음을 전하며 예비 신부를 향한 깊은 신뢰와 애정을 드러냈다.

부모님의 반응도 전했다. 바타는 "일찍 갈 줄 몰랐는데 일찍 간다고 좋아하신다. 열애설 이후 '런닝맨' 매주 챙겨 보신다"고 밝혔다. 아들의 결혼 소식에 기뻐하는 부모님이 지예은이 출연하는 방송까지 매주 챙겨 보고 있다는 이야기로 웃음을 안겼다.

결혼 준비 과정에 대해서는 아직 실감이 나지 않는다고 털어놨다. 바타는 "아직 사진도 안 찍었다. 사진 한 달 전에 찍는다"면서 "신랑님이라는 말도 아직 어색하다. 내가 결혼이라니"라고 말했다. 결혼식이 다가오고 있지만 여전히 '신랑'이라는 호칭이 낯설다며 설레는 마음을 드러냈다.

결혼식 당일 눈물을 흘릴 것 같다는 솔직한 고백도 이어졌다. 바타는 "나 울 것 같다. 예은이 드레스 피팅할 때도 '자기야 나 결혼식 때 울 것 같다'고 했다"며 "근데 안 울 거다. 창피하다. 안 울고 웃고 싶다"고 말했다. 웨딩드레스를 입은 지예은의 모습을 보며 벌써부터 벅찬 감정을 느꼈다는 바타. 정작 결혼식에서는 눈물 대신 웃는 얼굴로 예비 신부를 맞이하고 싶다는 바람도 전했다.

마지막으로 바타는 지예은을 향한 진심 어린 마음을 전했다. 그는 "날 믿어주고 인생 걸어주고 고맙다"고 말한 뒤 "잘 지낼 거다. 지금이 너무 좋다"고 덧붙였다. 자신을 있는 그대로 사랑해 준 예비 신부에게 고마움을 전하는 동시에 앞으로 함께할 날들에 대한 확신도 드러낸 것. 예비 신부를 위해 요리를 배우고 가족과 함께하는 시간을 소중히 여기는 것은 물론, 결혼을 결심한 이유까지 솔직하게 밝힌 바타의 모습이 훈훈함을 자아냈다.

지예은 역시 예비 신랑을 향한 내조로 화답했다. 이날 지예은은 촬영 중인 위댐보이즈를 위해 커피차를 보냈다. 예상하지 못한 선물에 위댐보이즈 멤버들은 환호하며 기뻐했고, 바타 역시 지예은을 향해 하트를 보내며 애정을 표현했다. 바타가 방송에서 예비 신부를 향한 진심을 아낌없이 드러낸 데 이어 지예은도 깜짝 선물로 응원에 나서면서 두 사람의 달콤한 예비부부 일상이 훈훈함을 안겼다.

한편 지예은은 1994년생으로 동갑내기 댄서 바타와 공개 열애 중이다. 두 사람은 오는 12월 12일 결혼식을 올릴 예정이다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com