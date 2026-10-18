장윤주, 런던 이사 후 달라졌다.."외식 안 하고 하루 두 끼 집밥 만들어"

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[스포츠조선 이게은기자] 모델 겸 배우 장윤주가 런던살이 후 생활습관이 달라졌다고 밝혔다.

17일 '윤쥬르 장윤주' 유튜브 채널에는 '따뜻하고 아늑한 런던 집. 윤쥬르네 가족의 새 보금자리를 소개합니다'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 장윤주는 런던살이 후 달라진 점에 대해 언급했다. 먼저 그는 많이 걷게 됐다며 "만보는 매일 걷는 것 같다. 저희가 차가 있는 것도 아니고, 대중교통을 이용한다. 우버나 택시도 있지만 모르는 사람이 날 태워서 어디론가 간다는 것에 대한 공포가 있다. 그 공포가 있어서 버스가 제일 편하다"라고 말했다.

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또 외식비가 비싸 거의 집밥을 해먹는다면서 "그날 먹을 재료는 그날 산다. 더 사지도 덜 사지도 않고 딱 필요한 만큼만 산다. 하루 두 끼는 집에서 해먹는 것 같다"라고 말했다. 이어 "한국에서는 배달음식을 잘 이용했는데, (런던에서) 외식비는 조금 비싸다. 마트에 가서 그날 먹을 거 사고 그날 해먹는 것에 대한 귀찮음이 다행히 없다"라고 말했다.

한편 장윤주는 지난 2015년 4세 연하 디자이너 정승민 씨와 결혼, 슬하에 딸 리사 양을 뒀다. 최근 남편의 학업을 위해 런던으로 이주했다.

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joyjoy90@sportschosun.com