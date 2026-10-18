'판사♥' 58세 윤유선, 피부 시술 솔직 고백.."과하게 NO, 자연스레 나이 드는 모습 보여야"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 윤유선이 피부 시술에 대해 솔직한 생각을 전했다.

17일 메이크업 아티스트 이경민의 유튜브 채널 '안녕~모두의 경민 언니예요'에는 '수술도 시술도 노땡큐? 곱게 늙고 싶은 윤유선과의 하루'라는 제목의 영상이 공개됐다.

윤유선은 피부 관리 이야기가 나오자 "레이저, 고주파 이런 걸 한다. 많이 과하게 안 하고 최대한 텀을 멀리한다. 바빠서 자주 할 시간도 없다"라고 밝혔다.

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이어 "너무 인위적인 걸 안 하고 수면마취도 안 한다. 자연스럽게 나이 드는 모습을 보여줘야 하는 게 아닌가 싶다. 50, 60대가 제일 어정쩡한 것 같다. 차라리 더 나이가 들어 고운 할머니가 되고 싶다"라고 덧붙였다.

그러자 이경민은 "넌 그렇게 될 것 같다. (얼굴에) '고운 할매'라고 써 있다"라며 웃었다.

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한편 윤유선은 지난 2001년 이성호 판사와 결혼했으며 슬하에 1남 1녀를 뒀다. 현재 KBS2 드라마 '사랑이 온다'에 출연 중이다.

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joyjoy90@sportschosun.com