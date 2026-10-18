김범수, 무려 '1인 350만원' 커피 오마카세 플렉스..스튜디오 ‘발칵’ (‘미우새’)

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[스포츠조선 이게은기자] 가수 김범수가 커피에 푹 빠진 근황을 전한다.

18일 방송되는 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 밥보다 커피를 더 많이 마실 만큼 커피를 사랑하는 김범수의 이색 카페 투어가 공개될 예정이다.

최근 진행된 SBS '미우새' 녹화 현장에서는 김범수가 죽마고우 친구들과 카페 투어에 나서는 모습이 공개됐다. 커피 관련 자격증까지 취득한 '커피 마니아' 김범수는 직접 엄선한 단골 카페들을 소개하며 이목을 집중시켰다. 무려 1인 350만 원에 달하는 고급 커피 오마카세부터 고추냉이 커피, 향수를 뿌려 마시는 커피까지, 상상도 못한 커피들의 향연에 지켜보던 스튜디오에서도 입을 다물지 못했다.

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또한, 김범수는 눈 감고 5잔의 커피 중 특정 한 잔을 찾아내는 블라인드 테스트까지 도전하며 자칭 '커피 전문가' 검증에 나섰는데, 과연, 김범수는 커피인의 자존심을 지킬 수 있었을지 관심을 모은다.

이어 김범수의 절친들이 그의 화려했던 과거를 낱낱이 폭로했다. 게다가 전성기 시절 김범수에 대해 "클럽에 가면 연예인들의 연예인이었다. 오픈카를 타고 나타났다"라며 인기가 하늘로 치솟았던 시절의 과거를 언급해 궁금증을 한껏 끌어올렸다. 특히, 클럽에서 보여준 김범수의 뜻밖의 모습에 깜짝 놀랐다고 밝혀 현장을 술렁이게 만들었다.

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한편, 김범수는 낯선 곳에서 코에 호스를 낀 채 누워 있어 지켜보던 이들을 충격에 빠뜨렸다. 알고 보니, 리커버리 센터에 방문해 노화 방지와 회복을 위한 특별 관리를 받은 것. 이에 지켜보던 母벤져스는 "저런 것도 있어?"라며 탄성을 쏟아내며 신기함을 감추지 못했다. 과연 관리에 진심인 김범수가 받은 풀코스 관리는 무엇이었을지, '혼자서도 바쁜 남자' 김범수의 못 말리는 커피 사랑과 관리 루틴이 담긴 일상은 18일 일요일 밤 9시 방송되는 SBS '미우새'에서 확인할 수 있다.

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joyjoy90@sportschosun.com