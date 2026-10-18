‘58세 늦깎이 새신랑’ 개그맨 김형진 누구?...오늘(18일) 비연예인과 백년가약

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[스포츠조선 김수현기자] 코미디언 김형진이 58세에 비연예인 예비 신부와 백년가약을 맺는다.

김형진은 18일 오후 5시 대구 달서구의 한 웨딩홀에서 비연예인 예비 신부와 결혼식을 올린다.

예비 신부는 비연예인으로, 두 사람의 구체적인 만남과 결혼에 이르게 된 과정은 자세히 알려지지 않았다.

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김형진의 결혼 소식은 선배 코미디언 김학래를 통해서 공개됐다. 한국방송연기자노동조합 코미디언지부장이자 대한민국방송코미디언협회장을 맡고 있는 김학래는 김형진의 결혼 일정을 직접 알리며 동료 및 선후배들에게 기쁜 소식을 전했다.

1968년 3월생인 김형진은 올해 58세다. 그는 1988년 MBC 공채 2기 개그맨으로 데뷔했으며, 1993년 MBC 코미디 프로그램 '웃으면 복이 와요'의 코너 '트로이카 탕! 탕! 탕!'을 통해 대중에게 얼굴을 알렸다. 이후 다양한 예능 프로그램에서 활약하며 코미디언으로서 입지를 다졌다.

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이후에는 EBS를 중심으로 활동하며 어리숙한 캐릭터부터 악당 역할까지 폭넓은 연기를 선보였다. SBS '솔로몬의 선택'에서도 다양한 문제 상황을 재연하는 극에 조연으로 출연하며 시청자들에게 눈도장을 찍었다.

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오랜 시간 방송계에서 활약해 온 김형진이 58세에 새 출발을 알리면서 그의 결혼 소식에 관심이 모인다.