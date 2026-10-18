[SC인터뷰] "연상호 감독, 도전할 기회 줘서 감사"…'실낙원' 김현주가 말한 행복(종합)

사진 제공=CJ ENM

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 김현주(49)가 연상호 감독과 손 잡고 영화 '실낙원'으로 특별한 도전에 나섰다.

21일 개봉하는 '실낙원'은 9년 전 캠핑스쿨 버스 실종 사건으로 아들을 잃은 엄마 류소영에게 죽은 줄로만 알았던 아들 류선우가 기적처럼 살아 돌아오면서 시작되는 심리 스릴러로, '부산행', '얼굴', '군체'의 연상호 감독이 메가폰을 잡았다. 김현주는 돌아온 아들의 낯선 모습으로 인해 흔들리는 엄마 류소영을 연기했다.

김현주는 최근 스포츠조선과 만나 15년 만에 극장가에 돌아온 소감을 전했다. 그는 "연기하는 배우의 입장에선 그때그때 들어오는 작품들을 성실하게 임한 것뿐인데, 오랜만에 돌아오니 '영화계에선 왜 날 부르지 않았나' 싶었다. 새로운 감회나 그런 건 없고, 예전과 달라진 건 있더라. 예전엔 연기만 열심히 해도 됐다면, 이젠 홍보 활동도 열심히 해야 한다"고 말했다.

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연상호 감독도 '실낙원' 개봉을 앞두고 SNS 콘텐츠, 무대인사 등 홍보 활동에 남다른 열의를 보여주고 있다. 이를 본 김현주는 "감독님께서 영화에 대한 애정이 크시다. 옆에서 너무 잘하시는 모습을 보고 나면 힘이 빠질 때도 있다(웃음). 감독님이 굉장히 열심히 하시고, 워낙 재미난 걸 좋아하시니까 에너지를 더 끌어다 쓰시는 것 같다"고 전했다.

영화 '실낙원' 스틸. 사진 제공=CJ ENM

지난달 열린 제51회 토론토국제영화제에서 레드카펫을 밟은 소감도 전했다. 김현주는 "저는 부산국제영화제에 '지옥'으로 초청된 이후 영화제는 처음이다. 다수 해외영화제를 경험한 감독님과 함께해서 좋았다"며 "감독님께선 워낙 다양한 장르의 작품을 해오셔서 다양한 팬 분들이 계셨다"고 전했다.

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김현주는 연 감독과 영화 '정이', 시리즈 '지옥', '선산'에 이어 영화 '실낙원'으로 꾸준히 작업을 함께 해왔다. 이에 그는 "감독님은 다른 분들보다 저의 새로운 모습을 봐주신다. 또 감독님과 함께하는 작업 과정 자체가 즐겁지 않았다면, 선택에 고민이 됐을 텐데 지금까진 너무 좋았다. 저에게 계속 도전할 수 있는 기회를 주셔서 감사하다. 저는 안정형이어서 도전하는 걸 별로 안 좋아하는데, 그걸 일깨워주셨다. 앞으로도 생각도 못했던 캐릭터를 주신다면 전 마다할 이유가 없다"고 털어놨다.

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사진 제공=CJ ENM

또한 연 감독은 9일 열린 제31회 부산국제영화제 갈라 프레젠테이션 초청작 '실낙원' 야외 무대인사에서 "김현주 씨가 광고에서 '국물이 끝내줘요'라고 말할 때부터 팬이었다"며 남다른 팬심을 드러낸 바 있다. 이에 김현주는 "계속 감독님이 저보고 톱스타라고 하시고, 옛날 영상을 보여주시면서 장난치신다(웃음). 저는 별로 그 시절의 제 모습을 좋아하지 않는다. 너무 제 잘난 맛에 사는 캐릭터로 보이는데, 또 요즘은 그런 캐릭터가 대세라고 하더라"라며 "저는 인기에 별로 기복이 없다. 작품이 잘 되면 좋고, 안 되면 더 잘하자는 마음으로 작품을 해 온 거다. 지금 와서 잘 되면 좋지만, 그렇다고 제 인생이 크게 달라진다고 생각하지 않는다. 저희 영화에 사색이라는 단어가 많이 나오는데, 사색을 통해 지금의 제가 되었다고 생각한다"고 말했다.

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그러면서 "과거에는 사색보다 고민이 더 많았다. 고민 속에 자책도 많이 했다. 그땐 제가 왜 그랬는지 모르겠다. 제가 한 결과물에 만족하지 못했다. 지금은 하고 있는 일에 즐거움과 감사함을 느끼고 있다. 그 당시엔 그걸 빨리 깨우치기에 쉽지 않았다. 그저 시간을 흘려보내야 답을 찾을 수 있는 것 같다"며 "일부러 머리 쓰는 것보다 몸을 쓰는 일을 더 많이 했다. 운동이나 악기, 도예 등을 배우면서 생각을 멈추고 몸으로 하는 일을 했다. 또 작품을 끝내고 나면 생각을 비우는 연습을 하기 위해 여행을 다녀오기도 했다. 그러다 캠핑을 취미로 하게 됐다"고 덧붙였다.

영화 '실낙원' 스틸. 사진 제공=CJ ENM

본인에게 어떤 낙원이 있는지 묻자, 김현주는 "저는 낙원이라는 단어가 필요 없을 만큼, 제가 원하는 대로 성공하고 평탄하고 안정적인 삶을 살고 있다. 특별한 낙원이 필요 없는 게, 저한테 낙원이 있으면 실낙원도 있을 것 같아서 지금이 딱 좋은 것 같다. 제가 몇 년 전부터 생각한 일과 삶의 밸런스가 잘 맞아떨어지고 있다"고 답했다.

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데뷔한 지 30년이 지나도 동안 비주얼을 유지할 수 있는 비결에 대해선 "일단 얼굴에 손을 안 대어야 하는 것 같다. 무조건 해야 하는 간단한 시술도 있지만, 얼굴에 과하게 손을 대면 안 된다"며 "제 모습 그대로를 인정해야 한다고 생각한다"고 솔직하게 털어놨다.

사진 제공=CJ ENM

김현주는 '실낙원' 외에도 현재 방영 중인 tvN 토일드라마 '100일의 거짓말'로 시청자들과 만나고 있다. 김현주와 함께 '100일의 거짓말'에서 호흡을 맞춘 진선규는 자신의 개인 계정에 '실낙원' 시사회 인증샷을 올리기도 했다. 이에 김현주는 "저는 인복이 너무 많은 사람인 것 같다. 그 작품을 통해 좋은 친구들을 많이 만났다. 앞으로 알게 될 새로운 친구들이 들으면 서운해 할 것 같다(웃음). '100일의 거짓말'을 통해 앞으로 평생 새로운 친구들을 안 사귀어도 되겠다 싶을 정도"라고 강조했다.

특히 진선규는 해당 게시물에 '내 친구 현주의 깊은 연기에 감동했다'며 '실낙원' 감상평을 남겼다. 김현주는 "저도 메신저로 '그래 내 친구 선규야'라고 했는데, 저랑 똑같이 남겨서 깜짝 놀랐다(웃음). 선규가 SNS에 게시물을 올린 지 몰랐다. 아무래도 세대가 같다 보니 서로 공유하는 게 비슷한 것 같다. 나이만 같다고 친구가 아니고, 나이가 어려도 친구가 될 수 있다고 생각한다. (이)무생이도 저와 감성이 잘 맞았다. 제가 마음을 쉽게 열지 않는 스타일인데, 이 친구들이 저한테 먼저 마음을 열어줘서 다가갈 수 있었다"고 고마움을 드러냈다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com