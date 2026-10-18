'37세' 강소라, 레이저 시술 '풀파워' 전후 차이...달라진 얼굴 "돈 안쓸 수가 없어"

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 강소라가 평소 받던 레이저 시술을 풀파워로 경험한 뒤 솔직한 후기를 공개했다.

지난 16일 강소라의 유튜브 채널에는 '오늘은 프로답게 가보겠습니다 강소라의 본업 모먼트'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 강소라는 평소 꾸준히 관리받던 피부과를 찾아 레이저 시술을 받았다.

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그는 앞서 공개한 '여배우 관리 영상'을 언급하며 "지난번 영상에서 어떤 레이저 시술과 관리를 받는지 보여드리지 않았나. 제가 평소에 관리받던 곳에서 제 영상을 보고 연락이 왔다"고 설명했다.

이어 이번에는 평소보다 강도를 높여 시술받겠다는 의지를 드러냈다. 강소라는 "오늘은 풀파워로 받아보려고 한다. 중간 파워로 받았을 때는 아픔이 전혀 없다"며 "오늘은 풀파워로 쫙쫙 당겨보도록 하겠다"고 말했다.

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강소라는 소개팅을 앞둔 담당 PD에게도 레이저 시술권을 선물한 것으로 전해졌다. 그는 "고통은 짧고 효과는 바로 보인다"고 시술 효과에 대한 만족감을 드러냈다. 이에 PD는 "엄마도 '뭐 했냐'고 물어보더라"고 전해 웃음을 안겼다.

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평소보다 높은 강도로 시술을 받은 강소라는 시술 전후 모습을 비교해 보여주며 만족감을 드러냈다. 그는 달라진 모습을 확인한 뒤 "그래서 돈을 안 쓸 수가 없다"고 말해 눈길을 끌었다.

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시술을 마친 뒤에는 현재 피부 상태도 솔직하게 설명했다. 강소라는 "오늘은 풀파워로 받았기 때문에 약간의 붓기가 남아 있는 상태"라며 "내일이 되면 붓기가 싹 빠져서 달라붙을 것"이라고 덧붙였다.

한편 강소라는 2020년 한의사와 결혼했으며, 슬하에 두 딸을 두고 있다.