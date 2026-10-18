82메이저, '놀 페스티벌' 무대 접수..라이브·퍼포먼스 다 잡았다

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[스포츠조선 이게은기자] 그룹 82메이저가 강렬한 퍼포먼스와 라이브로 '놀 페스티벌' 무대를 뜨겁게 달궜다.

그룹 82메이저(82MAJOR, 남성모·박석준·윤예찬·조성일·황성빈·김도균)는 지난 17일 경기도 고양시 킨텍스 제2전시장에서 열린 '놀 페스티벌'(NOL FESTIVAL)에 참석해 관객들과 만났다.

이날 82메이저는 두 번째 싱글 'HEAT'(히트)의 타이틀곡 'Like Fire'(라이크 파이어)로 무대의 포문을 열었다. 이어 '트로피(TROPHY)', 'Need That Bass'(니드 댓 베이스), 'Passport'(패스포트)까지 연달아 선보이며 현장 열기를 끌어올렸다.

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특히 82메이저는 강렬한 퍼포먼스와 흔들림 없는 라이브로 관객들의 호응을 이끌어내며 '공연형 아이돌'다운 면모를 보여줬다. 호랑이가 그려진 재킷과 블랙 앤 화이트 스타일링에 붕대 포인트를 더해 거칠고 강렬한 남성미를 드러내며 무대의 몰입도를 높였다.

앞서 82메이저는 두 번째 싱글 'HEAT' 타이틀곡 'Like Fire' 활동으로 음반과 음원 차트에서 커리어 하이를 기록했다. 또 데뷔 첫 음악 방송 1위와 ENA '케이팝업 차트쇼' 1위를 거머쥐었으며, '2026 케이 월드 드림 어워즈'와 '스포티비 K팝 어워즈' 등 주요 시상식에서도 수상했다.

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이 외에도 최근 '아이돌 라디오 라이브 인 쿠알라룸푸르' 공연을 성료했으며, 멤버 남성모와 박석준은 EBS 오디오 학습 콘텐츠에 참여하는 등 다방면에서 활발한 행보를 이어가고 있다.

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'놀 페스티벌'은 지난 17일부터 오늘(18일)까지 열리는 대규모 음악 축제다. K팝 무대는 Mnet '엠카운트다운'과 협업해 완성도를 높였으며 엔시티 위시(NCT WISH), 코르티스(CORTIS), 빌리(Billlie), 클로즈 유어 아이즈(CLOSE YOUR EYES), 크래비티(CRAVITY), 데일리:디렉션(DAILY:DIRECTION), 하츠투하츠(Hearts2Hearts), 하입프린세스(H//PE Princess), 케플러(Kep1er), 키스오브라이프(KISS OF LIFE), 루네이트(LUN8), 리센느(RESCENE) 등이 함께했다.

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한편 82메이저는 오는 24일과 25일 양일간 서울 광진구 예스24 라이브홀에서 여섯 번째 단독 콘서트 '82CLUB : out of control'(82클럽 : 아웃 오브 컨트롤)을 개최한다.

joyjoy90@sportschosun.com