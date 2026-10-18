'100일의 거짓말' 진선규, 호의와 잔혹 오간 얼굴..빌런의 퀄리티가 다르다

29일 오후 서울 용산CGV에서 tvN 토일드라마 '100일의 거짓말' 제작발표회가 열렸다. 진선규가 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.29/

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[스포츠조선 조지영 기자] 호의와 잔혹함을 오가는 배우 진선규가 퀄리티 높은 빌런의 새 역사를 썼다.

tvN 20주년 특별기획 '100일의 거짓말' 3회에서 진선규는 조선총독부 정무총감 사토 신이치 역을 맡아, 상대의 욕망을 자극해 충성을 받아내고 필요에 따라 호의를 건네는 인물의 위험한 면모를 그렸다. 후쿠다(김중희)를 움직이는 말 한마디부터 가경(김유정)에게 먼저 내미는 손까지, 같은 인물의 서로 다른 태도가 긴장을 더했다.

이날 사토의 권력이 가장 선명하게 드러난 곳은 후쿠다와 마주 앉은 술자리였다. 직접 술잔을 채우며 지난 시간을 묻던 사토는 경무국장 자리에 오른 것을 자랑스러워하는 후쿠다에게 "너의 '조선 위에서 20년'은 경무국장이 끝인가?"라고 물었다. 안부를 나누던 대화는 그 한마디로 달라졌다. 더 높은 자리를 암시하는 뜻을 알아챈 후쿠다는 잔을 내려놓고 바닥에 무릎을 꿇으며 충성을 맹세했다.

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사토는 그 충성에 곧바로 대가를 요구했다. "구국단 소탕으로 너의 충심을 증명하도록." 상대의 야심을 부추긴 끝에 꺼낸 것은 독립운동 세력을 제거하라는 명령이었다. 고개를 숙인 후쿠다를 만족스럽게 바라보다 단숨에 잔을 비우는 모습은 타인의 욕망과 복종을 자신의 목적에 이용하는 사토의 냉혹함을 드러냈다. 진선규는 술을 권하는 여유와 명령을 내리는 권위를 한 장면 안에 담아, 후쿠다마저 움직이는 인물의 위압감을 부각했다.

특히 조선을 바라보는 사토의 인식은 그 잔혹함의 뿌리를 보여줬다. 그는 조선을 자신과 후쿠다 같은 사람들에게 여전히 '기회의 땅'이라고 말했다. 누군가의 삶의 터전을 자신의 출세와 권력을 위한 발판으로 여기는 태도였다. 진선규가 그려낸 사토의 악랄함은 구국단 소탕이라는 명령뿐 아니라, 그 명령을 당연하게 내리는 사고방식에서도 드러났다.

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필립(이무생) 앞에서는 또 다른 얼굴이 나왔다. 사토는 미소로 그를 맞으면서도 방문 목적을 살폈고, 국제연맹 조사단과 해외 언론에 영향력을 미칠 수 있다는 이야기에 협조를 구했다. 후쿠다에게 충성을 요구하던 인물이 자신의 이해관계 앞에서는 상대의 제안을 헤아리는 모습이었다. 진선규는 일방적으로 명령하는 태도에서 상대의 말을 살피는 반응으로 무게를 옮기며, 사토가 권위만큼이나 계산에 능한 인물임을 드러냈다.

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총독부에 들어온 가경에게는 먼저 악수를 청했다. 금서희라는 이름으로 통역생이 된 가경을 직접 찾아와 반가움을 전하고, 총독부 안내를 받았는지까지 챙겼다. 구국단 소탕을 지시했던 인물이 구국단의 밀정으로 들어온 가경을 친절하게 맞는 상황은 그 자체로 긴장을 만들었다. 앞서 드러난 냉혹함이 겹쳐지며, 사토의 호의 어린 말과 행동마저 쉽게 안심할 수 없게 했다.

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진선규는 상대에 따라 달라지는 사토의 태도를 통해 악역의 구체적인 얼굴을 쌓아가고 있다. 후쿠다의 야심을 건드리는 질문, 필립의 제안을 가늠하는 반응, 가경에게 건네는 친절까지 각기 다른 관계 속에서도 자신의 이익과 권력을 좇는 인물의 속성을 이어갔다. 직접 위협하는 순간을 넘어 상대가 스스로 고개를 숙이게 만드는 장면으로, 사토 신이치가 지닌 위험을 선명하게 각인시켰다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com