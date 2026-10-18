'이동건과 이혼' 싱글맘 조윤희, "딸은 정신적 고통" 황정음에..."말투 톤이 중요"

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 조윤희가 딸 로하의 섬세한 감수성을 공개하며 아들 육아와는 또 다른 딸 육아의 현실을 전했다.

지난 17일 황정음의 유튜브 채널에는 '딸 엄마 vs 아들 엄마 극과 극 육아 현실'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 아들 둘을 키우는 황정음은 딸 하나를 키우는 조윤희와 딸 둘을 키우는 심이영에게 딸 육아에 관해 궁금한 점을 물었다.

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황정음은 아들 둘을 키우느라 바쁜 일상을 언급하며 "딸은 정신적인 고통이 있다고 하더라. 어때요?"라고 질문했다.

이에 조윤희는 "딸이 너무 감성적이고 예민하니까 말투의 톤이 중요하다"고 답했다. 딸의 감정을 세심하게 살펴야 하는 만큼 말하는 방식에도 신경을 쓰게 된다는 설명이다.

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심이영 역시 공감했다. 그는 "조금만 톤이 높아도 '엄마 화났어? 내가 싫어? 엄만 날 미워하는 거야?'라고 한다"고 말했다. 엄마의 평소 말투와 조금만 달라져도 아이가 민감하게 반응한다는 것이다.

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조윤희는 딸 로하의 반응을 전하며 웃음을 자아냈다. 그는 "우리 딸 로하는 '엄마 컨디션 안 좋아?'라고 한다"고 밝혀 딸의 남다른 눈치와 섬세함을 드러냈다.

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반면 아들 둘을 키우는 황정음은 아들 육아의 고충을 털어놨다. 그는 "너무 다르다. 아들은 말을 아예 안 듣는다. 그리고 귀가 안 들린다"며 "손뼉을 치고 '왕식아! 엄마 지금 얘기할게'라고 해도 안 본다"고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.

한편 조윤희는 2017년 배우 이동건과 결혼해 딸 로하를 얻었으나 2020년 이혼했다. 이후 딸의 양육을 맡아 홀로 키우고 있다.