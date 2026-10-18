"엄마가 제일 친한 친구"..'모친상' 손나은, 비보 속 '마마걸' 고백 재조명

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[스포츠조선 이게은기자] 그룹 에이핑크 출신 배우 손나은이 모친상을 당한 가운데, 어머니를 향한 애틋한 마음이 재조명되고 있다.

손나은은 지난 17일 모친상을 당했다.

소속사 제이와이드컴퍼니에 따르면 손나은의 모친은 이날 향년 57세 나이로 세상을 떠났다. 고인의 빈소는 서울의 한 장례식장에 마련됐으며 발인은 19일이다. 손나은은 동생 프로골퍼 손새은과 슬픔 속 빈소를 지키고 있다.

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안타까운 비보가 전해지면서, 과거 손나은이 전한 어머니와의 돈독한 관계가 재조명돼 먹먹함을 안겼다. 손나은은 과거 MBC '라디오스타'에 출연해 "저는 엄마랑 모든 얘기를 다 한다. '마마걸'이라고 할 정도로 엄마가 제일 친한 친구"라고 밝혔다. 그러자 MC 김구라는 "만나는 남자를 엄마가 반대한다면 고려해 보겠나"라는 질문을 던졌고, 손나은은 망설임 없이 "그렇다"라고 단호하게 답했다.

손나은은 SNS를 통해 어머니가 찍어준 사진을 공개하는가 하면, 어머니와 함께한 데이트 일상도 전하며 끈끈한 모녀 관계를 드러냈다.

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한편 손나은은 지난 2011년 에이핑크로 데뷔했으며 'NoNoNo', 'Mr. Chu', 'LUV', '1도 없어' 등의 히트곡으로 사랑받았다. 2022년 팀 탈퇴 후 배우로 전향했다.

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joyjoy90@sportschosun.com