1살 차 예쁜 부부 탄생..앵커 엄지민♥도슨트 정우철, 오늘 (18일) 결혼

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[스포츠조선 박아람 기자] 전 미스코리아 엄지민(36) YTN 앵커와 정우철(37) 미술 도슨트 겸 작가가 오늘 결혼식을 올리고 부부의 연을 맺는다.

방송계와 미술계에 따르면 두 사람은 18일 오후 서울 모처에서 가족과 친지, 가까운 지인들의 축복 속에 결혼식을 진행한다. 앞서 두 사람은 지난 12일 각자의 SNS를 통해 결혼 소식을 알리며 화제를 모았다.

엄지민 앵커는 결혼을 앞두고 예비 신랑을 향한 애틋한 마음을 드러냈다. 그는 SNS에 "제가 뭘 하든 지지해 주는 사람을 만났다. 제 평생의 응원군이 생긴 것 같다"고 적으며 평생을 함께할 동반자를 만난 기쁨을 전했다.

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정우철 역시 예비 신부에 대한 깊은 애정을 표현했다. 그는 "이렇게 아름답고 생각이 깊은 반쪽을 만난 걸 보니 저는 참 복이 많은 사람인 것 같다"며 "앞으로 펼쳐질 삶의 2막에서는 예술을, 그리고 한 사람을 더욱 깊이 이해하는 성숙한 사람으로 깊어지겠다"고 결혼을 앞둔 소감을 밝혔다.

엄지민 앵커는 2014년 미스코리아 강원 CJ헬로비전 출신으로, 2021년 YTN에 입사해 앵커로 활약하고 있다.

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정우철은 미술 전시 해설을 담당하는 도슨트이자 작가로 활동 중이다. JTBC '톡파원 25시', tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 등 방송 프로그램에 출연하며 대중에게 이름을 알렸으며, '도슨트 정우철의 미술 극장', '화가가 사랑한 파리' 등의 저서를 펴냈다.

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tokkig@sportschosun.com