"이 나라 정신 못 차렸다"...'두 아들 아빠' 넉살, 정부 저출생 지원책에 분노

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[스포츠조선 김수현기자] 래퍼 넉살이 저출생 대책과 육아 지원 정책을 향해 쓴소리를 쏟아내며 "아이 낳는 사람을 영웅으로 추대해도 모자랄 판"이라고 목소리를 높였다.

지난 16일 유튜브 채널 '안녕한샘요'에는 '딸은 키우기 쉽지 않나? 아들 둘만 키워 본 넉살이 처음으로 딸을 울린다면?'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 미혼인 조현아는 넉살에게 저출생 문제와 출산 지원금에 관해 질문했다. 조현아가 "출산율이 낮다고 해서 지원금이 많다고 하지 않나. 실제로 많아졌느냐"고 묻자, 두 아들을 키우고 있는 넉살은 자신의 경험을 바탕으로 답변했다.

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넉살은 "실제로 1년 동안 한 달에 100만 원씩 나올 거고, 내년부터는 그걸 한 번에 주는 식으로 플랫폼이 바뀐다"고 설명했다.

현재 4세인 첫째 아들과 10개월 된 둘째 아들을 키우고 있는 넉살은 두 아이를 양육하는 약 4년 사이 정부 정책에 변화가 있었느냐는 질문에 "엄청 있다"고 답했다. 다만 다자녀 가구를 위한 혜택에 대해서는 아쉬움을 드러냈다.

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특히 '다둥이 카드'에 관한 이야기가 나오자 넉살은 "2명도 혜택이 있긴 하다"면서도 "솔직히 말하면 이 나라는 정신을 못 차리고 있다"고 강도 높은 발언을 내놨다.

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이어 "나라의 붕괴가 얼마 남지 않았는데도 불구하고 이 정도 혜택밖에 없다"며 "아이 낳는 사람을 그냥 영웅으로 추대해 줘야 돼도 모자랄 판이다. 지금"이라고 강조했다.

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넉살은 다자녀 가구에 대한 실질적인 지원이 더욱 확대돼야 한다는 입장도 밝혔다. 그는 "둘째도 혜택이 있지만 셋부터 제대로다. 아이를 낳은 게 벼슬은 아니겠지만 더 독려하고 장려해야 된다고 본다"고 말했다.

출산과 양육을 개인의 선택으로만 볼 것이 아니라, 아이가 태어났을 때 국가가 적극적으로 지원해야 한다는 것이 넉살의 생각이다.

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그는 "사실 우리같이 이렇게 좀 번듯하게 사는 사람들은 아이 낳는 게 선택이다. 아이가 선택이 아니라 생기는 사람도 있을 거고, 어떤 방식으로든 아이가 태어났을 때 이 사람들을 진짜 지원해 주고 장려해 줘야 되는 포인트가 있어야 한다"고 설명했다.

그러면서 "한국에서 지금 주는 금액으로 그게 되느냐"며 의문을 제기했고, "1년밖에 안 준다. 그러니까 이게 말도 안 되는 거다"라고 덧붙였다.

한편 넉살은 2022년 6세 연하의 비연예인과 결혼했으며, 슬하에 두 아들을 두고 있다.