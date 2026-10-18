'닥터X'' 김지원 지킴이 인턴 김우석, 힐링 햇살캐로 시청자 눈도장

7일 오후 서울 목동 SBS홀에서 금토드라마 '닥터X: 하얀 마피아의 시대' 제작발표회가 열렸다. 배우 김우석이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.7/

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 김우석이 따뜻한 매력의 인턴으로 눈도장을 찍었다.

지난 16, 17일 방송된 SBS 금토드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'(이하 '닥터X') 3, 4회에서 김우석은 구서대병원 인턴 박태경 역을 맡아 위기 앞에서도 물러서지 않는 책임감과 계수정(김지원)을 향한 굳건한 믿음을 드러냈다. 환자를 위해 망설임 없이 행동하는 당찬 모습과 자신의 역량을 고민하는 내면을 자연스럽게 오가며 인물의 다층적인 면모를 섬세하게 표현했다.

이날 방송에서 박태경은 병원 청소 업무를 담당하던 여정순이 뇌출혈로 쓰러지자 환자를 살리기 위해 앞장섰고, 계수정이 직접 수술에 나서자 마취과 조원진(이진희)을 찾아가 수술방을 열어 달라고 간절히 설득했다. 이 과정에서 김우석은 환자를 살려야 한다는 절박함을 담은 말과 적극적인 태도로 박태경의 진심을 전달하는 한편, 병원을 위해 묵묵히 일해 온 환자를 향한 따뜻한 시선까지 녹여내며 인물의 선한 심성을 부각했다.

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수술 중단 위기에서도 박태경의 소신은 흔들리지 않았다. 계수정의 수술을 의심하는 의료진이 중단을 요구하자 박태경은 참관실에서 마이크를 가로채 수술을 멈춰서는 안 된다고 목소리를 높였고, 물불 가리지 않는 거침없는 행동으로 수술을 이어갈 수 있도록 힘을 보탰다. 김우석은 긴박한 상황 속 한층 고조되는 감정과 단호한 태도로 환자의 골든타임을 지켜야 한다는 절실함을 드러냈다. 동시에 계수정이라면 해낼 수 있다는 확신을 흔들림 없는 태도로 표현하며 박태경 특유의 당찬 정의로움을 설득력 있게 살렸다.

누구보다 적극적으로 환자를 위해 움직이는 박태경에게도 남모를 고민은 있었다. 무의식중에 혼잣말을 내뱉으며 자신이 과연 좋은 의사가 될 수 있을지 되짚어 보는 모습은 앞선 당찬 행보와 대비를 이루며 인간적인 면모를 더했다. 그럼에도 주어진 인턴 업무에 성실히 임하며 한 걸음씩 나아가는 박태경의 모습은 열정만 앞서기보다 스스로를 돌아보고 부족한 점을 채워 나가는 인물의 진정성을 전했다.

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특히 계수정과 함께하는 장면에서는 김우석 특유의 리액션과 에너지가 더욱 돋보였다. 상대의 말과 행동에 즉각적으로 반응하는 생동감 있는 표현으로 극 중 박태경과 계수정의 호흡을 살리는 것은 물론 진심 어린 격려와 밝은 표정으로 인물의 다정한 면모를 부각했다. 진중함과 친근한 매력을 고루 발휘하며 적재적소에서 활약해 극의 분위기를 유연하게 이끌었다.

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김우석은 환자를 향한 책임감과 동료를 향한 믿음, 인턴으로서의 고민을 균형 있게 그려내며 캐릭터의 매력을 확장하고 있다. 위기의 순간에는 단호한 말과 행동으로 소신을 드러내고, 일상에서는 자연스러운 표정과 리액션으로 따뜻하고 유쾌한 분위기를 만드는 등 상황에 따라 달라지는 표현력이 드러나며 캐릭터의 존재감도 한층 뚜렷해졌다. 다양한 매력으로 활약 중인 김우석이 박태경 역을 통해 앞으로 보여줄 성장과 변화에도 관심이 모아진다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com