제2의 '얼굴' 되나? '실낙원' D-3, '오디세이' '치이카와' 꺾고 예매율 2위

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[스포츠조선 조지영 기자] 스릴러 영화 '실낙원'(연상호 감독, WOWPOINT 제작)이 전체 영화 예매율 2위에 등극했다.

올가을 가장 서늘한 심리 스릴러 '실낙원'이 개봉을 앞두고 무서운 기세를 보여주고 있다. 영화관 입장권 통합전산망에 따르면 '실낙원'은 한국 영화 예매율 1위를 기록한 데 이어 전체 영화 예매율 2위까지 올라서며 개봉 전 상승세를 이어가고 있다.

특히 '실낙원'은 '오디세이'를 제치고 전체 예매율 2위에 오르며 '극장판 치이카와: 인어섬의 비밀'과 함께 극장가 양강 구도를 형성해 눈길을 끈다. 쟁쟁한 경쟁작들 사이에서 존재감을 드러낸 '실낙원'은 개봉을 앞두고 예매 관객이 빠르게 늘어나는 흐름을 보이며 본격적인 흥행 레이스를 예고하고 있다.

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'실낙원'은 연상호 감독과 여러 차례 호흡을 맞춘 김현주가 엄마 류소영 역을, 첫 영화 주연에 나서는 배우 배현성이 낯선 아들 류선우 역을 맡아 밀도 높은 호흡을 완성했다.

'실낙원'은 9년 전 캠핑스쿨 버스 실종 사건으로 아이를 잃은 엄마에게 9년 만에 훌쩍 커버린 아이가 돌아오면서 시작되는 미스터리한 이야기를 그린 작품이다. 김현주, 배현성이 출연하고 '부산행' '반도' '얼굴'의 연상호 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 21일 개봉한다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com